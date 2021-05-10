桂盟首季每股賺4元 再創歷史新高

桂盟 (5306-TW) 2021 年第一季在自行車及非自行車業務同步增強下，稅後純益 5.04 億元，創新高，季增 12.5%，年增 1.32 倍，每股純益 4 元。同時，桂盟董事會也通過，將修訂章程，未來股利將改採季季配發，預計送交今年股東會決議。

桂盟 2021 年第一季營收 18.06 億元，毛利率 47.36%，季增 2.55 個百分點，年增 5.53 個百分點，稅後純益 5.04 億元，創新高，季增 12.5%，年增 1.32 倍，每股純益 4 元。

桂盟指出，2021 年第一季桂盟自行車零件營收年增 68%，其中補修市場也增長 25%。這一波自行車補庫存及需求熱潮，從入門車款開始，延伸對中高階運動休閒車款及電動自行車款都出現強勁需求，造成供應不及，對自行車零件供應商而言，除要趕上對整車廠的需求，也要加緊對補修市場的供應。

以目前市場所需來看，估計在庫存補充與市場需求增加下，未來幾季自行車熱度仍不減，近年來，電動輔助自行車 (e-bike) 熱潮興起，各品牌無不推出多款 ebike 對應市場需求，桂盟已推出電動自行車專用鏈條，2021 年也將規劃增加 5-10% 產能來因應電動自行車的需求。

桂盟非自行車零件事業部銷售，自 2020 年第 4 季起回到成長軌道，2021 年第一季營收年增 51%，疫情趨緩後，是桂盟在未來營運上另一股成長驅動力。

桂盟也公布 4 月營收達 6.29 億元，月減 6.51%，年增 53.27%，2021 年前 4 月營收為 24.16 億元，年增 60.16%。