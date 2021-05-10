富邦台灣核心半導體ETF新兵報到 瞄準四大產業護國群山

「富邦台灣核心半導體 ETF 基金」今 (10) 日獲准募集，為聚焦半導體產業股票的 ETF 新兵，瞄準 AI、5G、物聯網、自駕車等產業趨勢崛起帶動的全球晶片需求熱潮，讓投資人可以一次擁有一籃子核心半導體個股，掌握「護國群山」新興主流。

富邦台灣核心半導體 ETF 基金擬任經理人陳靜如表示，該 ETF 追蹤指數為「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」，該指數除了重視市值及流動性外，由 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System 產業分類篩選半導體相關類股後，更以營業利益 GPA(營業毛利 / 總資產) 做為排序標準，截至 4 月底，指數市值涵蓋率佔台灣半導體產業逾 9 成。

陳靜如指出，全球新興科技日新月異，前述所有新科技的基石，都來自於「半導體」，根據 Bloomberg 資料，ICE FactSet 台灣核心半導體指數的過去表現，過去 5 年截至今年 3 月底，含息報酬率高達 256.2%，為臺灣加權報酬指數的近 2 倍，5 年夏普值更是贏過台灣電子類指數以及同類型的台灣永續關鍵半導體指數，表現十分亮眼。

陳靜如強調，台灣半導體企業在全球執牛耳，對於小資族或曾在半導體個股中猶疑不定的投資人而言，富邦台灣核心半導體 ETF 的推出，銅板價即可掌握全台灣最核心的半導體企業，參與國際新科技行情。