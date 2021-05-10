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15家金控前4月海撈2475億元 6金控獲利翻倍、1家虧轉盈

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
15家金控前4月海撈2475億元 開發金年增711%進步最大。(鉅亨網資料照)
15家金控前4月海撈2475億元 開發金年增711%進步最大。(鉅亨網資料照)
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15 家金控前 4 月獲利合計大賺 2475.33 億元，所有金控都比去年同期會賺之下，不僅創下歷年來最快突破 2000 億元大關紀錄，年增 112%。其中，有 6 家金控獲利翻倍、1 家由虧轉盈，以開發金年增 711% 進步最大。

各金控去年的獲利受疫情干擾、基期偏低，加上今年資本市場強勁，帶動金融機構財務操作收益大增，15 家金控中，富邦金、國泰金、元大金、國票金、日盛金前 4 月獲利年增率都超過 100%，開發金更年增 711% 表現亮眼，華南金則由虧轉盈。

除了富邦金、國泰金、中信金早已賺進百億元，元大金、新光金、開發金本月也晉升至「百億俱樂部」。若從累計 EPS 來看，富邦金、國泰金、中信金、元大金 EPS 都賺超過 1 元。

國泰金 (2882-TW) 以單月和前 4 月獲利賺最多奪雙冠王，富邦金 (2881-TW) 累計 EPS 也持續遙遙領先群雄，金控雙雄持續呈現大者恆大，光兩家金控前 4 月合計獲利佔比就超過全體金控過半、達 54.6%。

中信金前 4 月獲利年增 58.7%　台壽保增提 10 億元外匯價格準備金

中信金 (2891-TW) 自結 4 月稅後純益為 46.40 億元，累計前 4 月合併稅後純益 243.48 億元，較去年同期大增 58.7%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.25 元，續為金控第三名。

中信金表示，4 月份銀行及保險核心動能穩健，子公司台灣人壽累計前 4 月稅後純益為 125.62 億元，為因應未來匯率變化，增提 10 億元外匯價格準備金。而另一子公司中國信託銀行累計前 4 月稅後純益為 98.45 億元。

中信金表示，保險業務受惠投資收益增加，獲利表現良好。而銀行存放業務動能維持良好，財管手續費受惠投資市場熱絡、產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。

元大金前 4 月獲利翻倍　新光金前 4 月獲利年增 67.4%

元大金 (2885-TW) 自結 4 月稅後純益 38.11 億元，累計稅後純益 132.18 億元，年增 110%，EPS 為 1.09 元，續創新高。台股在 4 月頻頻爆量，助攻元大證 4 月大賺 30.2 億元續創史上單月高。

開發金 (2883-TW) 受惠資本市場動能充沛，有效挹注證券業務獲利動能，加上銀行業務穩定貢獻及來自中壽的權益法投資獲利挹注；開發金控 4 月份自結稅後獲利 28.84 億元；累計前 4 月稅後獲利達 127.23 億元，年增 711%，每股稅後純益 0.85 元。

從開發金各子公司來看，凱基銀行 4 月獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益，加上金融交易投資收益貢獻，4 月份稅後獲利 4.53 億元，累計前ˋ月稅後獲利 15.38 億元。4 月台股交投動能維持高檔，凱基證券在經紀、承銷、自營等主要業務營運皆展現穩健表現，稅後獲利達 13.99 億元；累計前 4 月稅後獲利 55.94 億元。

中華開發資本 4 月稅後獲利 1.12 億元，主要來自投資部位評價收益貢獻，累計前 4 月稅後獲利 17.36 億元。中國人壽 4 月獲利 26.77 億元，累計前 4 月獲利 125.19 億元。

新光金 (2888-TW) 自結 4 月稅後純益 19.06 億元，前 4 月稅後純益 115.52 億元、年增 67.4%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 0.89 元。核心子公司新壽 4 月匯兌成本攀升至逾 50 億元，但 4 月處分股債逾 50 億元，加上有所得稅利益，讓新壽 4 月稅後仍獲利 8.06 億元、年增 223.4%。台股強強滾，新壽 4 月底淨值逾 1550 億元，，新光金每股淨值也從 3 月底 17.36 元增至 17.9 元。

受惠於台股的還有另一子公司元富證，新光金表示，元富證 4 月、前 4 月獲利，雙雙創下歷年同期新高。不過，新光銀行 4 月稅後純益 4.72 億元，因為因為去年有債券處分利益墊高基期，所以出現衰退 24.1%。

兆豐金前 4 月獲利年增 73.9%　國票金前 4 月獲利續破紀錄

兆豐金 (2886-TW) 自結 4 月稅後大賺 31.11 億元，為今年以來單月首度賺逾 20 億元，重回以往獲利水準，其中，兆豐銀因為財務操作評價利益上升，獲利 22.27 億元貢獻最多，其餘票券、證券、產險也都成長。兆豐金在 4 月大賺之後，拉抬前 4 月稅後純益 93.33 億元，年增 73.9%，EPS 為 0.69 元。

國票金 (2889-TW) 自結 4 月稅後純益 3.35 億元，前 4 月稅後純益 16.99 億元，再創金控成立以來新高紀錄，較去年同期成長 101.6%，EPS 達 0.59 元，再現史上最佳成績。金控旗下子公司國際票券和國票證券營運表現優異，國票創投帳上投資部位評價及處分利益都明顯成長。

玉山金 (2884-TW) 自結 4 月單月稅後純益 18.6 億元，累計前 4 月稅後純益 70.6 億元，較去年同期成長 15%，EPS 為 0.56 元。主要子公司玉山銀行累計前 4 月稅後純益 60.5 億元，較去年同期減少 5.3%，玉山證券累計稅後純益則大幅成長 258.2%。

台新金前 4 月獲利年增 47.5%　華南金前 4 月獲利比去年轉盈

台新金 (2887-TW) 自結 4 月稅後純益 17.3 億元，月增 4%，累計前 4 月稅後純益 62.1 億元，年增 47.5%，EPS 達 0.52 元。台新銀行 4 月稅後純益 14.0 億元，月增 12%，主要是當月核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後純益 50.1 億元，年成長 32 %。資產品質維持穩健，截至 4 月底逾放比為 0.14 %，備抵呆帳覆蓋率為 951.57%。

台新證券 4 月稅後純益 2.3 億元，月增 23%，主要是 4 月證券市場交易熱絡，經紀手續費收入成長及營業證券操作績效提升所致，累計稅後純益 6.2 億元，經紀業務市佔率及成交量皆續創新高。

永豐金 (2890-TW) 自結 4 月單月稅後純益 12.04 億元，累計 1-4 月稅後純益 56.27 億元，年增 58.4%，EPS 達 0.5 元。其中主要子公司永豐銀行 4 月稅後賺 8.37 億元，累計 1-4 月稅後純益 40.34 億元；永豐金證券 4 月稅後純益 3.70 億元，累計 1-4 月稅後純益 14.11 億元。

合庫金 (5880-TW) 自結 4 月稅後純益 17.54 億元，累計稅後純益 65.31 億元、年增 24.9%，EPS 為 0.47 元。合庫銀 4 月稅後純益 15.03 億元，較前一個月增加 0.88 億元，主要就是近 1 億元的股利收入入帳。

華南金 (2880-TW) 去年 4 月爆發華南永昌證券權證避險操作損失重創而虧損，今年華南永昌證獲利大躍進，與去年同期累計稅後純益相比，增加 58.4 億元；再加上華南銀行累計獲利也成長一成多，帶動華南金 4 月單月稅後純益 16.44 億元，前 4 月賺 56.79 億元，比起去年同期呈現虧轉盈，EPS 為 0.44 元。

 

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