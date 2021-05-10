〈房產〉高雄亞洲新灣區土地標售案5/19登場 合併開發基地將達4000坪

高雄亞洲新灣區將有大型土地標售案登場，該案是大高雄地區少數大面積土地釋出標案，合併開發基地將達 4000 坪，被視為高雄房地產重要風向指標，預計 5 月 19 日開標，受託辦理標售商仲戴德梁行表示，目前已有多組領取標單，開標結果有可能再創紀錄。

戴德梁行指出，此次高雄亞洲新灣區土地標售案共有三個標件，標件一為高雄市前鎮區經貿段五小段 7-1 地號、標件二為高雄市前鎮區經貿段五小段 7 地號、標件三為高雄市前鎮區憲德段二小段 3 地號。其中熱門標件一及標件二為位於第 70 期重劃區內之第六種特定經貿核心專用區土地，土地面積分別為 1358.99 坪及 1385.78 坪，容積率 300%；標件三為位於一心一路上的第四種商業區帶建照建地，土地面積為 454.93 坪。

戴德梁行表示，由於領標人提出有意合併開發標件一及標件二，加上未來還可與鄰地經貿段五小段 6 地號抵費地共同開發，使整體基地面積達到 4000 坪以上，開標方式將採合併標優先開標，如合併標未標出再開獨立標。

隨台商持續回流，國內經濟數據持續成長，加上房地產業人力建材成本提高，未來勢必反映在房價上面，戴德梁指出，該區域住宅新推案，房價至少 4 字頭起跳，一些豪宅的價格甚至穩穩站上 5 字頭。此一標售案預計 5 月 19 日開標，開標結果極有可能再次創造紀錄。