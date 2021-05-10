〈房產〉桃園捷運綠線捷運宅 大湳站近一年漲幅近18%居冠

桃園捷運綠線施工中，根據房仲業者統計，桃園綠線近一年房價漲幅最多前五大站區，前三名均位於八德區，最高漲幅是 G04 大湳站，單坪房價成長近 18%，居次的 G01 八德站，房價也漲了 14.4%，G02 建國站緊跟在後則以 14.3% 的漲幅居第三名。

從綠線路網所及行政區進一步分析，各行政區中，八德區表現較為強勢，台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧指出，捷運議題發酵，最直接受惠的就是桃園區、八德區與蘆竹區；桃園區由於一直都是房市熱點，房價也處於相對高水位，故漲幅較不明顯，而八德區則因 2 字頭房價相對誘人，買盤凝聚力強，所以近一年來房價大幅補漲。

江怡慧分析，最高年漲幅冠軍達到近一成八的 G04 站，坐落八德最熱鬧的大湳商圈，商圈周遭不僅有大湳森林公園、大湳市場、國民運動中心等設施，且未來 G04 站還將與北捷三鶯線延伸段交會，加上市府預計在站體周圍，開發總產值達 35 億元的捷運聯開大樓，因此區域房市可望在豐富利多加持下，爆發十足潛力。

而近一年房價同樣漲幅接近 15%，不分軒輊的 G01 與 G02 站，都位處八德擴大重劃區內，台灣房屋興豐直營店店長崔文翔表示，從桃園不動產 e 指通來看，2021 年重劃區內的新大樓，平均成交單價 21.2 萬元，5 年以上中古大樓則是 19.3 萬元，房價相對親民；且重劃區內有 10 餘座公園，綠覆率高，居住氛圍佳，交通機能也十分完善，透過國道 2 號、國道 3 號，南來北往相當便利；而展望未來，重劃區還有綠線的中壢延伸線、大溪延伸線等遠景可期，後續也有青少年活動中心、非營利幼兒園、公托中心等建設，因而受到許多自住客青睞，為房價注入上漲動能。

江怡慧表示，捷運綠線行經的桃園與八德兩地，都是桃園市發展成熟的核心地帶，近年更明顯受捷運開發帶動，人口進一步湧入八德區與桃園區，再加上兩地近交流道，南來北往交通便捷，對脫北者及北漂族都很有吸引力，未來捷運綠線開通後，想必更是錦上添花，因此房地產發展備受矚目。