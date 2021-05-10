景氣復甦高收益債重獲資金青睞 法人看好墜落天使三大優勢

低利伴隨景氣復甦，讓高收益債重獲資金青睞，其中又有投信瞄準高收益債中相對績優的「墜落天使」(Fallen Angel High Yield)，挾三大投資優勢，趁債券投資評價遭錯估、價格與基本面脫鉤時可逢低介入。

所謂的「墜落天使」高收益債，是指債券發行時為投資等級債券，但因信評遭降被列為高收益債的投資標的。

野村特別時機高收益債基金經理人郭臻臻表示，墜落天使高收債發行企業的平均體質優於一般高收益債發行企業，而這些債券進入高收債前，投資評價往往被錯估，並承受短期價格下跌壓力，導致債券價格與其基本面脫鉤，創造難得的投資機會。

郭臻臻分析，比起傳統高收益債，墜落天使高收益債具備三大優勢，首先是雙重獲利來源，一般高收債回報主要來自債息，但墜落天使高收債年化報酬有近 3 成來自資本利得機會，可兼顧債息與資本利得。

其次，墜落天使高收益債企業體質較佳，這些債券發行人原本皆屬於投資等級，當中包含許多產業領導者，即便遭降評至非投資等級，仍具有一定實力且信評大多維持在 BB 等級以上，只要企業體質沒有問題，預期債券中長期價格也將回歸至合理水準。

此外，墜落天使高收益債企業體質較好，債券違約率也明顯較低，使得債券回升票面價格機率較大，進一步創造投資契機。