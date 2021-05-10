汎德永業Q1三率三升 純益年增2倍 EPS 3.46元

豪華進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (10) 日公告第一季財報與 4 月營收，受惠新車大量到港，帶動銷售力道強勁，首季毛利率、營益率與稅後淨利率同步優於去年同期、三率三升，稅後純益 2.79 億元，年增 2 倍，每股純益 3.46 元。

汎德永業 4 月營收也達 40.73 億元，月增 5.58%、年增 30.89%，表現優於整體車市。

汎德永業第一季新車銷售暢旺，合併營收 103.11 億元，年增 27%，營業利益 3.51 億元，年增 168%，毛利率 11.69%，較去年同期增加 1.31 個百分點、營益率 3.4%，優於去年同期 1.59%，稅後純益 2.79 億元，年增 200%，稅後淨利率 2.7%，年增 1.55 個百分點，每股純益 3.46 元。

汎德永業指出，旗下二大業務汽車銷售與維修保養維持穩健成長，分別有 16% 與 11.51% 雙位數的年增率表現，毛利率、營益率、淨利率更同步走升，獲利成長幅度遠高於營收的增幅。

汎德永業 4 月營收為 40.73 億元，月增 5.58%、年增 30.89%，累計前 4 月營收 143.85 億元，分別較去年同期成長 30.89% 與 28.16%。

汎德永業表示，全新 BMW iX 純電休旅、i4 電動四門跑車啟動預購，預計第四季正式抵台，預期將有新一波的交車熱潮，再添營運成長動能。