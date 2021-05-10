全美最大輸油管陷停擺危機 富國銀行提三大潛在重啟情境

美國最大輸油管商 Colonial Pipeline 周五 (10 日) 遭駭客攻擊，致主要管線無法運作，引發市場對於燃料價格飆漲的擔憂。對此，富國銀行 (Wells Fargo) 認為，油管重啟時間將成關鍵，並說明 3 種潛在重啟情境，以助市場釐清可能影響。

自上周五遭到攻擊後，Colonial 主要管線陷入停擺，雖然部分較小管線仍持續運行，該公司仍無法確定整體供油系統何時可恢復運作。

對此，富國銀行分析師 Roger Read 周日 (9 日) 發布報告指出，重啟時間將會是關鍵問題，並概述 3 種可能的潛在重啟情境以及影響程度。

油管重啟的 3 種潛在情境：

少於 5 天：若油管重啟時間始於本周三 (12 日)，將不會有重大或持久影響。

6-10 天：一旦油管停止運作時間長達 10 天，煉油廠恐需削減原油處理規模。分析師表示，美國墨西哥沿岸原油庫存將因此提升，導致油價下跌，東海岸油價則將上揚，且可能進口更多水性燃料，至於美國東南部部分地區將遭逢現貨燃料短缺。

10 天以上：墨西哥灣沿岸煉油廠幾乎必須減少運作，相較於水性燃料，油價可能出現跌勢，並鼓勵出口。富國銀行預計，美國東南部地區將出現嚴重的燃料短缺。

目前 Colonial 為全美最大的成品油管道，每日自墨西哥灣煉油廠運輸 250 萬桶汽油、柴油以及飛機燃油等燃料至人口稠密的美東地區。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 認為，目前有關輸油管何時能夠重新上線的資訊仍較少，這也是為何市場反應較謹慎的緣故。

截稿前，美國基準西德州中質原油期貨 (WTI) 上漲 0.89％，暫報每桶 65.48 美元，國際基準布蘭特原油期貨上漲 1.00％，暫報 68.96 美元，RBOB 汽油期貨上漲 1.73％，暫報 2.1636 美元。

De Haan 建議，透過駁船來運輸精煉產品可能是很好的替代方案，前提是美國政府必須放棄《瓊斯法案》(the Jones Act)。該法案要求美國港口間的貿易必須由美國公民或永久居民建造、持有或經營的船舶進行。