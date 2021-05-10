報告：G7應每年投資1兆美元支持經濟、因應氣候變化 至2030年

根據英國首相強生 (Boris Johnson) 要求提供的一份報告，學者主張，為了保證經濟能從 COVID-19 疫情之後，強勁而持久的復甦，G7 國家應每年投資 1 兆美元，並持續到 2030 年，促成全面的能源轉型以減緩氣候變化。

美國總統拜登預計將參加 6 月 11-13 日在英格蘭南部的康沃爾郡 (Cornwall) 舉辦的 G7 峰會。

G7 成立於 1975 年，是西方最富裕國家商議國際事務的論壇，目前被他們認為最大的威脅包括：中國、俄羅斯、氣候變化和新冠疫情等。

倫敦政治經濟學院的經濟學教授 Nicholas Stern 在報告中說，這個時代最大的經濟、商業和商業機會，是朝向零排放和具有氣候適應性的世界過渡。疫情後經濟應對規劃的核心，是一個全球協同進行的投資計畫，以促進經濟的復甦、重建和轉型。

他說，G7 國家應該設定一個集體目標，在這十年及以後的時間裡，將年度投資比疫情前水準提高 2%，並提高投資品質。在接下來的每年，約增加 1 兆美元的投資達 10 年。

Stern 主張，雖然多數投資將會在民營產業，但公共投資必須在初期扮演關鍵角色，尤其是針對可持續的基礎設施。