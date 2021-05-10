國泰金前4月獲利創高、奪雙冠王 國壽已賺贏去年全年

國泰金控 (2882-TW) 今 (10) 日公布，4 月稅後純益 143 億元，累計稅後純益達 713 億元，雙雙創下 15 家金控中最會賺，也創同期歷史新高，較去年同期大幅成長 158%，累計前 4 月每股純益則達 5.39 元，排名亞軍。

值得一提的是，國泰金控旗下子公司國泰人壽獲利已超越去年全年，國泰產險、國泰證券及國泰投信單月及累計獲利亦創同期新高；受惠經濟復甦及金融市場上行，各主要子公司有亮眼表現，為國泰金獲利大躍進帶來貢獻。

以各別子公司來看，國泰人壽獲利再創新猷，一舉突破去年全年獲利，國壽 4 月稅後純益 117 億元，年成長 673%，累計稅後純益亦較去年同期大幅成長 265%、來到 610 億元，已超越去年全年獲利水準，雙雙再創歷年同期新高。

國泰金表示，之所以繳出優異的成績單，是反映投資績效亮麗、避險操作得宜，保險本業費用管控得宜、費差獲利穩健增長及商品佈局策略對準市場需求，帶動營運續創佳績！國壽 4 月初年度保費及初年度等價保費分別為 153 億元及 40 億元，皆穩居業界第一。

國泰金解釋，今年以來受惠疫苗逐漸施打、經濟活動可望重啟，以及美國進一步擴大財政刺激等利多因素，市場樂觀預期將加速全球復甦步伐及通膨回溫，推升股市續強及美債利率上行，國壽實現資本利得，且避險成本率較去年明顯下降，有助整體獲利。

展望未來，鑑於美債利率上升及台幣累計升幅已大，將有利避險後之經常性收益提升，搭配負債成本逐步下降，持續增進利差收益。面對金融環境潛在風險，投資團隊也將密切關注國際經濟及市場動向，機動調整投資策略，兼顧收益及風險以穩健前行。國壽資本水準強健，4 月底淨值進一步較 3 月回升逾 250 億，淨值超過 7000 億元，淨值比高於 10%，RBC 遠超過 300%。

國泰金進一步表示，保險業務方面，因費用控管得宜及手續費收入持續成長，費差獲利穩健攀升。目前新冠肺炎疫情尚未完全控制，國泰人壽為發揮保險保障功能，商品嵌入更多元的外溢機制 (如施打 COVID-19 疫苗等)，以鼓勵民眾更重視自身健康，累積前 4 月健康及傷害險銷售量較去年同期成長 13%，其中，重大疾病商品成長達 4 成。

國泰人壽截至 4 月底投資型商品初年度保費 565 億元，較去年同期成長 120%，其中，附保證商品銷量約 292 億，為業界第一，佔業界附保證投資型商品達 7 成。

國泰人壽投資型商品 AUM 呈現持續成長趨勢，近 10 年成長更超過 3800 億元、年均成長率約 12%，增長金額遠超其他同業，至 4 月底 AUM 規模已達 6800 億元，市佔率為業界第一。

另一子公司國泰世華銀行的核心獲利也穩健，4 月稅後純益 19.7 億元，累計稅後純益達 83.8 億元，較去年同期減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升。

國泰金表示，今年以來，國泰世華銀行的存放款持續成長，淨利收增加；在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，4 月因國內基金銷售佳，帶動財富管理商品銷量成長推動財管業務動能，累計淨手續費收入較去年同期成長 7%；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至 4 月底為 517 萬，較去年同期成長 3%。2021 年 4 月底逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 883%，資產品質維持穩健。

國泰產險部分，4 月稅後純益 2.6 億元，前 4 月累計稅後純益 7.4 億元，年成長 5%。雖在第一季有大型商業火險賠案造成短期內損益波動，但隨著季度累積、業績增加逐漸降低此影響；另受惠於今年以來優異的投資績效表現，獲利成長得以受到支撐。

核心保險業務上，4 月份個體簽單保費 17.5 億元，累計個體簽單保費達 72.5 億元，穩居市場第二，其中占比最大之車險業務保費累計達 42.1 億元，年成長 7%，透過持續推廣車險完整保障組合，新客戶成長帶動保費成長，水險及責任險商品推動上亦有良好成效。

財務投資方面，今年以來受惠資本市場在疫情後景氣復甦下表現熱絡，投資團隊把握機會進行布局，並逢高實現資本利得。

而國泰證券獲利再創同期新高紀錄， 4 月份稅後純益為 1.7 億元，前 4 月累計稅後純益達 7 億元，較去年同期成長 154%，寫下歷年來同期新高紀錄；今年以來，受惠國內外股市交易活絡與投資人持續湧入市場，各項業務穩定成長，其中，台股經紀業務、定期定額業務表現均超乎預期，持續刷新歷史紀錄。

台股經紀業務方面，台股 4 月交易金額較去年同期成長 281%，國泰證券的市占率連續第 8 個月創新高，達 3.3%；台股定期定額也持續高速成長，單月扣款金額續創今年以來新高。國泰證券將持續透過數位平台優勢擴大經紀業務規模，以兼顧風險為前提，穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模續創新高，國泰投信 4 月稅後純益 1.4 億元，前 4 月累計稅後純益達 4.9 億元，較去年同期成長 81%，並創同期新高，資產管理規模持續成長，為台灣首家管理資產規模破兆元之投信公司，4 月底資產規模達 1.2 兆元，穩居市場第一，其中全委帳戶及投資型保單類全委管理規模均顯著成長，ETF 規模亦再創新高。