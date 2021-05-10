南紡Q1純益增10倍 EPS 0.68元 衝10年單季新高

棉紡廠南紡 (1440-TW) 今 (10) 日公告第一季財報，在低價棉庫存以及業外轉投資挹注下，稅後純益 11.22 億元，季增 65%、年增 1016%，每股純益 0.68 元。，10 年單季最佳，更一舉賺贏去年全年 0.57 元。

南紡第一季營收 53.41 億元，季增 6.2%、年增 6%；毛利率 19.2%，季增 4.9 個百分點、年增 9.4 個百分點；營益率 8.5%，季增 4 個百分點、年增 8.1 個百分點，稅後純益 11.22 億元，季增 65%、年增 1016%，每股純益 0.68 元。

南紡也同步公告 4 月營收 18.92 億元，月減 13.1%、但年增 82.5%；累計前 4 月營收 72.25 億元，年增 18.9%。

南紡受惠紡織市況復甦，加上新疆棉遭制裁，以及印度疫情使得市場擔憂棉花供應限縮，國際棉花價格飆漲，南紡手上低價庫存的利差水漲船高，也可望持續反應在後續獲利表現上。

除了本業好轉外，南紡轉投資南帝化工等也挹注獲利表現，以南紡首季財報來看，首季營業淨利 4.53 億元、稅前盈餘 12.63 億元，法人估算業外獲利貢獻逾 8 億元。