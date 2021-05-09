〈觀察〉三因素加持 成衣廠訂單能見度重返長期水準

成衣廠受惠終端消費市場復甦優於預期，加上原料上漲、下單集中化等趨勢，訂單能見度普遍好轉，逐漸回到過去長達 3-4 季的水準，成衣雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 均已在接洽明年首季訂單。

成衣廠主管指出，去年同期在疫情衝擊未知下，無論品牌、零售商的訂單急凍，大量的訂單被遞延，到下半年狀況雖然出現反彈，但客戶下單依舊保守，訂單只能確認到 1 季。

但隨著美國在疫情期間祭出多波補貼，刺激經濟消費，加上成衣品牌、零售通路也強化線上電商，帶動服飾市場回溫優於預期，但成衣的庫存水位因為先前下單保守，來到歷史低點。

因此，成衣廠訂單也出現爆發性反彈，且隨著歐美各國陸續接種疫苗下，客戶看好後續經濟復甦，急需把庫存補足補滿，訂單力道加倍強勁外，隨著全球原物料普遍走揚，也是提高客戶下單意願的另一主因。

此外，疫情情間許多中小型紡織廠退出市場或暫停營運，以及再生環保等趨勢帶動下，業者直言，有能力、反應快的成衣廠，在此波市況快速回升下，訂單集中化優勢放大，也推升訂單能見度表現。

以國內成衣指標儒鴻跟聚陽來看，不僅第四季的生產排程已經敲定超過一半，目前更與客戶洽談明年首季的訂單，整體能見度已經逐漸拉長，回到疫情前的水準。