高盛看好FAAMG延續強勁增長態勢 惟四大潛在風險不可忽略

過去 5 年來，新興技術的快速發展為科技公司帶來可觀的獲利增長，使美股科技巨頭 FAAMG 總市值大增 5 兆美元，儘管看好強勁基本面繼續支撐出色的業績表現，高盛分析師警告，四大潛在風險仍可能為 FAAMG 帶來威脅。

FAAMG 分別為臉書 (FB-US)、亞馬遜(AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)。

以 David Kostin 為首的高盛分析師團隊表示，最新財報數據顯示，FAAMG 仍在持續增長，今年 Q1 總營收達 3210 億美元，較預期高出 8%。市場普遍預計，FAAMG 明年營收和 EPS 將分別增長 14% 和 10%，標普 500 指數成份股中值分別為 6% 和 10%。

在龐大研發和資本支出的驅動下，高盛看好 FAAMG 延續強勁增長態勢，但也警告，這些大型科技公司仍面臨不少潛在風險。

拜登加稅計畫

高盛預計，擬議 28% 的企業稅率恐使大型科技股收益大幅下滑。若新稅制在明年上路，預計 FAAMG 明年收益將較共識預期減少 9%，標普 500 指數企業收益估減少 8%。

高盛認為，主因在於 FAAMG 有超過半數收入來自海外，故全面實施企業稅勢必打擊企業收入。

此外，拜登還提議上調資本利得稅，將富人稅率調升至 43.4%。

對此，高盛指出，若明年調升資本利得稅，受加稅影響的投資人可能選擇在新稅制上路前，即今年以較低的現行稅率實現資本利得，屆時若市場大力出脫持股，股價自然會承受同等壓力。

(圖：AFP)

估值過高

高盛研究發現，目前 FAAMG 的預估本益比 (P/E ratio) 約為 29 倍，標普 500 指數其餘 495 檔股票本益比為 21 倍，FAAMG 約 34% 的本益比溢價排在自 1980 年以來的第 76 個百分位。

此外，FAAMG 為標普 500 指數市值前五大的成分股，佔指數比重高達 21%，不僅遠高於歷史均值的 14%，還超過 2000 年網路泡沫時的 18%，凸顯出市場集中度過高，考慮到 SEC 對投資組合集中度的限制，這可能進一步限制共同基金買入這些股票。

美債殖利率走揚

去年 11 月至今年 3 月，美債殖利率急遽攀升，對無風險利率走勢較敏感的科技股因此承壓，整體表現落後標普 500 指數約 7 個百分點。

高盛預計，到今年底，基準 10 年期美債殖利率將升至 1.9%，面對類似上半年的利率走揚情況，分析師認為 FAAMG 股價恐再面臨阻力。

不過，從歷史角度來看，當前 10 年期美債殖利率仍處於極低水平，有助於支撐成長股的高估值。

反壟斷訴訟

高盛表示，FAAMG 當中除了微軟外，其餘 4 家科技公司均面臨來自美國司法部 (DOJ)、聯邦貿易委員會(FTC) 到國會的一系列反壟斷訴訟和調查。

但高盛認為這項因素的潛在風險較小，因 FAAMG 營收和獲利普遍符合市場預期，相對估值維持穩定，因此預計反壟斷行動不會產生太大影響。