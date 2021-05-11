利誘民眾接種疫苗 聯合利華免費送冰淇淋

炎炎夏日要如何利誘民眾出門接種疫苗？週一 (10 日) 跨國消費品公司聯合利華宣布免費送上送夏日解暑神器「雪糕冰棒、奶昔」。

為了鼓勵消費者接種，擁有 Breyers、Klondike 和 Good Humor 眾多食品品牌的聯合利華週一宣布，該公司將於週五 (14 日) 全天候在達拉斯沃思堡、聖路易斯、曼非斯、紐約和洛杉磯等美國地區免費贈送雪糕冰棒和 Klondike 奶昔。

聯合利華美國冰淇淋副總裁 Russel Lilly 提到：「免費冰淇淋是為了打消許多美國人對疫苗猶豫的心態，對於許多人來說，接種疫苗是一個個人里程碑，需要甜蜜的慶祝儀式，我們沒想到有比送冰淇淋更好的方法了。」

美國 CDC 數據顯示，美國已有超過一半的成年人至少接種過一次新冠疫苗，美國確診人數全球最高，但目前接種首劑疫苗的 7 日平均數已上週高點下滑。

週一午盤截稿前，聯合利華 (UL-US) 上漲 1.26%，暫報每股 60.46 美元。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.58 億例，死亡數突破 329 萬例，美國累計確診超過 3271 萬例，累計死亡數超過 58 萬。印度累計確診超過 2266 萬例，巴西累計確診 1518 萬例。