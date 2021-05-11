科技股遭血洗！女股神ARK ETF從高點重摔近35% 創今年新低

近來市場大幅拋售高估值科技股，女股神伍德（Cathie Wood）旗下 ARK 創新 ETF(ARKK) 周一（10 日）下跌 5% 、摜破 3 月低點，創今年以來新低。

ARKK 到目前為止已從 2 月 16 日創下的 159.7 美元高點重摔近 35%，本月累計下跌逾 13%，今年以來累計下跌逾 16%。

隨著那斯達克指數周一下跌 2.55%，ARKK 部份股票也造受重創：特斯拉 (TSLA-US) 跌 6.4%、Teladoc Health(TDOC-US) 跌 6.6%、Square(SQ-US) 跌 7.3%、Roku(ROKU-US) 跌 4.9%、DraftKings(DKNG-US) 跌 6.4%、Zillow(ZG-US) 跌 5.1%。

女股神上周五接受 CNBC 採訪時曾表示，即使近期科技股出現拋售潮，她仍然喜歡目前的投資配置，也說適當的下跌讓旗下基金擁有更健康的前景，預計年報酬率至 25% 至 30%。

然而本月有超過 11 億美元的資金流出 ARKK，FactSet 數據顯示，今年 5 月方舟投資（Ark investment） 已流出近 20 億美元的資金，包含 5 檔核心 ETF。

ARKK 已跌破 200 日移動均線，Instinet 執行董事 Frank Cappelleri 認為，ARKK 與其他投機性成長 ETF 的問題在於，三個月以來的短期反彈已大幅消退，所以伍德的 ETF 必須交出比幾天內就反彈更亮麗的表現，否則就算回到 200 天移動均線，也沒有多大意義。

女股神其他 ETF 也承受龐大拋售壓力，Ark Next Generation ETF(ARKW) 重挫 5.25%，本月以來的虧損達到 12.3%；Ark Genomic Revolution ETF(ARKG) 下跌 5.5%，本月已跌 13%；Ark Autonomous Technology and Robotics ETF(ARKQ) 跌近 4%，本月已下跌 5%；Ark Fintech Innovation ETF(ARKF) 下跌 4.8%，本月累積損失近 9%。

仍逢低加碼

女股神在最近科技股普遍下跌的行情中持續加大賭注，上周在推特 (TWTR-US) 下跌 5.2% 創 3 月以來低點時，連續 3 日敲進，日前她接受採訪時表示，科技股的下跌只是替旗下 ETF 強勁的反彈奠定基礎。

根據 ARKK 在 5 月 7 日披露的資料，投資組合受打擊最大的是兩檔生技股：Twist Bioscience(TWST-US) 周一暴跌 17.48%，創 2 月 5 日以來低點，此外， NanoString Technologies(NSTG-US) 下挫 11.67%。

少見的好消息是，Coinbase(COIN-US) 周一止跌回升，大漲 11.3%，是 4 月 14 日直接上市以來最大漲幅。該股在 ARKK 持股比重約 2.8%。