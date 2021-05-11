〈美股熱門股〉英特爾遭分析師降評跌3% 維珍銀河試飛計畫難產重挫10%

分析師估英特爾設廠仍難敵 AMD，下跌 2.95%

英特爾 (INTC-US) 遭 Atlantic Equities 將其股票評級下調為減持，周一（10 日）股價挫跌 2.95% 至每股 55.97 美元。

Atlantic Equities 在報告中指出，英特爾擴大半導體製造基地計畫無助該公司抵禦競爭對手 AMD(AMD-US)。

此外據華爾街日報 (WSJ) 周一報導，英國競爭和市場管理局（CMA）已對 SK 海力士收購英特爾 NAND 業務啟動調查，以研判該筆交易是否會大幅降低競爭程度。CMA 已於 5 月 7 日向各方通報調查計畫，將於 7 月 5 日宣布調查結果。

維珍銀河首季財報黯淡，跌 9.97%

維珍銀河 (SPCE-US) 周一盤後公布的首季虧損大於分析師預估，盤後股價下跌 9.97% 至每股 16.16 美元。

維珍銀河首季每股虧損 0.55 美元，高於 Refinitiv 調查分析師預估的每股虧 0.27 美元。該股今年以來累計已下跌 24%，從 2 月超過每股 60 美元的高點跌逾 70%。

維珍銀河計畫在明年正式營運前進行 4 次試飛，但自去年 12 月的首次飛行因引擎異常而中斷任務。該公司原本打算在今年 2 月再次執行試飛，但又以太空船電磁干擾問題推遲至 5 月，不過實際試飛時間仍未公布。

Roblox 首季日活躍用戶年增 79%，盤後漲 3.67%

遊戲平台 Roblox(RBLX-US) 盤前公布上市後首份財報，首季虧損擴大，但營收和日活躍用戶猛增，收盤重挫 5.7%，但盤後股價翻紅上漲 4.03% 至每股 66.58 美元。

Roblox 首季營收報 3.87 億美元，比去年同期 1.62 億美元成長 140%；第一季淨損 1.34 億美元，合每股虧損 0.46 美元，高於去年同期的淨損 7,437 萬美元，合每股虧損 0.44 美元。

不過日活躍用戶比去年同期成長 79% 至 4,210 萬人。首季訂閱營收比去年同期成長 161% 至 6.523 億美元，換算下來日活躍用戶平均營收為 15.48 美元，較去年同期成長 46%。