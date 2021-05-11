【Wen姐筆記】電子跛腳退位 月線保衛戰煎熬? 傳產金融別示弱

台股電子類股跛腳退位，昨日占大盤成交比重僅 4 成，多頭試圖收復 17300 點城池，無功而返，仍是靠鋼鐵、航運與金融撐盤維繫人氣，加權指數昨日以 17235.61 點作收，成交值攀升至 5013 億元。電子如持續跛腳退位，對於大盤的月線保衛戰不利，但傳產與金融別示弱否則恐又得回到月線與 17000 點城池區間攻防！短線強弱分界密碼為 17153 點，關鍵點位為 17053、17114 與 17255 點。

17200 點城池具有重要補給站意義，多空雙方看誰取得此一城池，火力將可增強。17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，多方要保住月線，最好連 17255 點都守穩，才能再度避免進入月線攻防戰! 台股如果要有像樣的 520 行情，17300 點城池收復，多方才有機會放煙火！

17300 點兩端哨站為 17286 與 17323 點。如，短多攻勢再起，將有機會挑戰 17357 點 17400 點城池，而 17400 點兩端哨站 17400 點兩端哨站為 17388 與 17416 點。

但如 17182 點未能守住，台股將再次面臨月線保衛戰，需提防下方 17153 點，不宜再失守，否則仍有回測 17000 點大關可能。17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點，如再失守需提防空軍再度來襲，進入 17000 點保衛戰，恐回測 17053 與 17000 點大關，17000 兩端哨站為 16988 與 17023 點，如再度棄守，需提防續往 16944 與 16900 點，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再失守 16853 點，需提防再次往 16800 點以下尋求支撐！

以台股的盤面結構來看，航運鋼鐵續強，搭配金融敲邊鼓，成為這波多頭反攻的主力部位，但是電子跛腳情況未見改善，使得指數要再攀高，明顯遭到牽制! 以 4 月業績表現來看，上月上市櫃公司營收創歷史新高家數為 172 家，4 月降至 124 家，其中儘管電子零組件高喊漲價，但缺料與重複下單隱憂，仍揮之不去，電子族群業績能繼續攀高者減少！

如以業績表現對照盤面結構，資金棄電子轉湧向業績獲利持續攀高的傳產，豪不令人意外! 趁盤勢反彈之際，迅速檢視持股汰弱留強，為投資人當下得做好的功課！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)