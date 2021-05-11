玉山科技20周年邀來張忠謀演講 將首次發表政策白皮書

台灣玉山科技協會下周五 (21 日) 將舉辦 20 周年慶祝大會及論壇，理事長李紀珠今 (11) 日表示，慶祝大會及論壇將聚焦全球產業趨勢、台灣產業機會，鎖定半導體、電動車、產業創業轉型等，也將邀請台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀進行演講，並首次發表政策白皮書。

李紀珠表示，台灣半導體產業在全球具有舉足輕重的角色，尤其是近年面臨美中科技戰下，更促使各國更努力扶持半導體產業，電動車產業也是引領未來科技產業發展的重要方向，另外，隨著數位科技、AI、區塊鏈、雲端資料應用發展，創新創業媒合也是產業發展重要方向。

李紀珠進一步表示，玉山科技協會也將發表 20 年來首本政策白皮書，由秘書長許毓仁主持，鎖定高科技產業、資本市場及創新創業、生技醫療、金融科技、數位轉型、資料經濟、永續發展等各領域方向，提供政策上建言、產業間合作。

晚宴活動也將邀請張忠謀以「經營人的學習及成長」為題，進行專題演講，李紀珠也透露，演講主題將是張忠謀自傳下半冊主軸。

玉山科技協會也邀請產業界大老，包含鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘、董事長劉揚偉、聯電 (2303-TW) 榮譽董事長宣明智、宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮、台積電總裁魏哲家、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、聯發科 (2354-TW) 執行長蔡力行、力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁、鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群、旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求等都是論壇嘉賓。