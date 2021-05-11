中國4月PPI年增6.8% 超出預期

週二 (11 日) 中國統計局公布 4 月 PPI 年增 6.8%，預期 6.5%，前期 4.4%。1～4 月平均 PPI 年增率 3.3%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示 4 月份，中國工業生產穩定恢復，鐵礦砂、非鐵金屬等國際大宗商品價格上漲，帶動生產領域價格繼續走揚。

在 PPI 組成兩大類別中，生產資料價格年增 9.1%，漲幅比 3 月份擴大 3.3 個百分點，影響 PPI 上漲約 6.76 個百分點。生活資料價格上漲 0.3%，漲幅擴大 0.2 個百分點，影響 PPI 約 0.07 個百分點。

受去年同期對比較基期較低影響，主要產業價格漲幅均有所擴大，其中：

石油和天然氣開採業年增 85.8%，擴大 62.1 個百分點。

黑色金屬冶煉和壓延加工業年增 30%，擴大 8.5 個百分點。

非鐵金屬冶煉和壓延加工業年增 26.9%，擴大 5.6 個百分點。

石油、煤炭及其他燃料加工業年增 23.8%，擴大 9.9 個百分點。

化學原料和化學製品製造業年增 17.5%，擴大 6.1 個百分點。

煤炭開採和洗選業年增 13.3%，擴大 6.4 個百分點。

中國統計局指出根據估算，在 4 月份 6.8% 的年增率中，去年價格變動的影響約為 2.5 個百分點，比 3 月份擴大 1.5 個百分點；新漲價影響約為 4.3 個百分點，擴大 0.9 個百分點。