中國官方發布人口普查結果：出生率下降 高齡化加快

延遲發布的中國第七次人口普查數據，最終在周二 (11 日) 公布，中國最新人口達 14.1 億人，較十年前增加 5.38%，平均年增幅為 0.53%，較前一個十年的平均增長率下降 0.04 個百分點。

由本次普查結果，人口年增速創新低、老齡化加速到來，以及大幅上升的人戶分離，成為官方未來政策的調整方向。

中國統計局局長寧吉喆表示，預計在未來一段時間內中國人口總量會保持在 14 億人以上，仍是世界第一人口大國，保持了大規模國內市場的優勢。

普查顯示，全國 16 至 59 歲勞動年齡人口為 8.8 億人，人口平均年齡是 38.8 歲，和美國的人口平均年齡 38 歲接近。

中國人口結構也較 10 年前改變，少兒人口和老年人口比重雙雙上升。其中 60 歲及以上人口占 18.7%，比 2010 年上升 5.44 個百分點，65 歲及以上人口比重上升 4.63 個百分點。

寧吉喆指出，去年中國新生兒只有 1200 萬，是出生率連續第四年下降，也是官方出生數據自 1961 年以來的最低點。

寧吉喆說：「老齡化已成為今後一段時期我國基本國情。」

男女比例方面，男性人口占 51.24%，女性占 48.76%，男性對女性的比例為 105.07，與十年前的水平基本持平，略有降低。

城鎮人口占比達六成三，較 2010 年的普查升逾 14 個百分點，反映中國新型城鎮化進程。

寧吉喆表示，將按人口普查的結果分析，推出有針對性的人口相關戰略和政策，促進人口長期均衡發展。