〈台股盤中〉跳水急殺跌破萬七回測季線 估量上看8000億元

美股周一重挫，亞股也受拖累，台股今 (11) 日跳水重挫逾 400 點，隨即摜破萬七關卡，電子股殺聲隆隆，指標股一面倒，傳產紡織、航運無力撐盤，指數一路下探至 16600 點關卡，失守月線、回測季線，估量恐超越 5 月 4 日 6642 億元天量，擴大至 8000 億元。

電子權值股一片綠油油，台積電帶頭下殺，開低走低大跌逾 2%，失守均線；聯發科跌逾半根停板，一度失守 900 元關卡；聯電也重挫近 5%；面板雙虎逼近跌停，大立光、鴻海、國巨、台達電跌幅都超過 3%。

貨櫃三雄延續前一日漲勢，表現相對抗跌，長榮開低走高，上漲逾 4%；陽明力守盤上，守住百元關卡；萬海最高來到 106 元，惟盤中漲勢收斂。

成衣市況回溫，棉花、化纖報價走揚，低價紡織族群成為資金避風港，指標股儒鴻、聚陽領軍上攻，宏州、集盛、嘉裕、聯發、東和、宏遠等銅板股均亮燈漲停，宏益、年興、南紡等也大漲逾半根停板。

其他傳產股包括造紙的華紙大漲逾 8%，榮成、寶隆、正隆也有逾 3% 漲幅，以及台玻大漲逾 6%，相關個股表現抗跌。

法人表示，資金湧進金融、傳產、航運等非電族群，電子股籌碼弱勢，也排擠電子股資金動能，台股多頭格局尚未反轉，選股可聚焦在財報佳等個股。