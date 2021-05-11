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調查揭蘋果7供應商涉新疆強迫勞動 科技五大天王全被點名

鉅亨網編譯段智恆
調查揭蘋果7供應商涉新疆強迫勞動 亞馬遜、臉書、Google也被點名(圖片：AFP)
調查揭蘋果7供應商涉新疆強迫勞動 亞馬遜、臉書、Google也被點名(圖片：AFP)
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矽谷媒體 The Information 周一（10 日）公布的調查顯示，蘋果 (AAPL-US) 疑似有 7 家供應商涉及新疆維吾爾族穆斯林和其他被迫害團體的強迫勞動。

據 The Information 調查報告，證據顯示連展科技、立訊精密、得潤電子、鵬鼎控股、康舒科技、中南創發和東山精密，皆涉及強迫新疆維吾爾族穆斯林勞動。

蘋果此前否認曾與強迫維吾爾族勞動的供應商合作，但據 The Information 調查，部分蘋果的大型供應商強迫維吾爾族人勞動的情形，比之前媒體報導得更為普遍。

蘋果對此暫未做出任何回應。蘋果股價周一下跌 2.58% 至每股 126.85 美元

The Information 指出，蘋果只有一家供應商位於新疆，其餘被迫勞動的維吾爾族人皆被送往立訊精密等公司，該公司是蘋果在中國的大型供應商之一。

調查還指出，在中國淮安替蘋果生產電路板的鵬鼎控股分別在前年與去年間，在其中一家工廠新增 400 名新疆工人。消息一出後，鵬鼎控股立刻否認該調查內容。除此之外，位於深圳替蘋果生產天線與內部電路的得潤電子公司也從新疆引進 1,000 名工人。

The Information 也點出，蘋果供應商之一的康舒科技曾製作一段影片，影片內容顯示該公司大約在 2018 年至 2019 年初時，引進被強迫的維吾爾族人。

儘管蘋果並未公開列出合作的供應商，但 The Information 透過官方文件與現任員工證實，這些供應商的確與蘋果有所關連。

此外調查報告中也點名亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US) 與其他公司也與這些強迫維吾爾族人勞動的供應商有關。

調查報告中提到，提供蘋果 iPhone 玻璃的供應商藍思科技自 2018 年以來已從新疆引進 600 名工人。不過蘋果在去年 12 月時曾對該公司強迫維吾爾族人勞動的報導做出回應，表示對強迫勞工情形零容忍，但並未發現該供應商有強迫維吾爾族人勞動的狀況。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）曾在去年 3 月的一份報告中指出，蘋果供應商與強迫維吾爾族人勞動有關。

人權組織人權觀察（Human Rights Watch）估計，約有 100 萬名維吾爾族穆斯林在中國受到迫害，被迫關進集中營，進行思想改造，放棄自己原有文化，轉而學習中國習俗，如學習中文。

據商業內幕（Business Insider）記者 Alexandra Ma 報導，中國駁斥對集中營的控訴，表示只是將維吾爾族的恐怖分子與宗教極端分子「再教育」而已。

如果維吾爾族人拒絕進入集中營，就會被關進監獄。有報導稱，集中營的酷刑慘無人道，一名在集中營教授並宣傳中文的女老師曾目睹，有囚犯遭到輪姦與非人道的醫學實驗。此外中國政府也被指控對維吾爾族婦女進行絕育手術。

國際人權提倡者與世界各國紛紛譴責中國的所作所為。人權觀察在上月曾說中國的新疆集中營犯下「危害人類罪」（Crimes against humanity）。

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