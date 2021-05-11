中美利差擴大、美非農數據差 人民幣中間價直逼三年新高

週二 (11 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 171 基點，報 1 美元兌 6.4254 人民幣，連續第三個交易日調升，一口氣創下 2018 年 6 月 19 日以來近 3 年新高。

進入 5 月份後，人民幣匯率直線走升。昨 (10) 日，在岸人民幣對美元即期匯率一口氣升破 1 美元兌 6.42 人民幣大關，收盤時報 6.4173 元，較前一個交易日大升 416 基點，創下 2018 年 6 月以來新高。

而離岸人民幣匯率漲幅更為兇猛，五一長假後離岸人民幣匯率出現跳漲。短短三個交易日，離岸人民幣匯率升值逾 800 基點，甚至一度升破 1 美元兌 6.40 關卡。根據統計，與 3 月底低點相比，目前在岸人民幣匯率已反彈超 1600 基點，離岸人民幣匯率反彈超 1800 基點。

分析師表示，今年第一季美元曾一度反彈走揚，但由於聯準會不斷宣示寬鬆貨幣環境不變、美國 10 年期公債殖利率漲勢暫緩，再加上美國非農就業數據意外不如預期，導致美元回貶。而在近幾個交易日美元加速回貶後，美元指數已回到年初起漲點附近。

美元走弱相對的主要非美貨幣對美元出現不同程度升值，當中以人民幣表現最為亮眼，原因在於人民幣匯價從中國經濟基本面得到進一步支撐。中國海關總署公佈的數據顯示，今年 4 月中國貿易順差遠超出市場預期，而前 4 個月累計貿易順差更刷新歷史同期最高紀錄。

分析指出，短線人民幣匯率仍有持續走升的可能性，除了基本面外，美國公債殖利率下滑，促使中美利差重新擴大，國際資金將再回流人民幣市場。現階段 美國 10 年期公債殖利率保持在 1.6% 附近，而中國 10 年期公債殖利率則約在 3.15%，兩者之間有約 160 基點的利差，明顯高於 2000 年以來的平均值。

不過在人民幣連續強升後，離岸人民幣匯率在昨日美國盤就出現回貶，今日亞洲盤則保持在平盤附近震盪，截至上午 11:25 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4205 人民幣，小貶 5 基點。

