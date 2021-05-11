關注焦點：

周二：中國 4 月 CPI‧PPI (09：30)

周三：美國 4 月 CPI (20：30)

周四：美國 4 月 PPI (20：30)

周五：美國 4 月零售 (20：30)

美國 4 月工業生產 (21：15)

5 月密西根大學消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：01 英國 4 月 BRC 零售銷售年率 ‧ 前值 + 20.3%

07：50 日本 3 月所有家庭支出年率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 - 6.6%

07：50 日本 3 月所有家庭支出月率 ‧ 預測 + 2.1%‧ 前值 + 2.4%

14：00 德國 4 月批發物價月率 ‧ 前值 + 1.7%

14：00 德國 4 月批發物價年率 ‧ 前值 + 4.4%

17：00 德國 5 月 ZEW 經濟景氣指數 ‧ 預測正 71.0‧ 前值正 70.7

17：00 德國 5 月 ZEW 經濟現況指數 ‧ 預測負 42.6‧ 前值負 48.8

18：00 美國 4 月 NFIB 小企業信心指數 ‧ 前值 98.2

22：00 美國 3 月 JOLTS 職位空缺 ‧ 預測 750 萬 ‧ 前值 736.7 萬

XAU 倫敦黃金 - 金價突破千八關口，引燃新一波升勢

倫敦黃金於上周四明顯突破 1800 美元關口，並延伸明顯升幅至 1820 美元附近，由於金價之前多次上探亦未有突破，故今趟破位後亦展現出較猛烈的升勢；至周五，美元受到就業數據打壓，金價亦獲見進一步提振，升見 1842.90 美元的約三個月高位。技術走勢而言，由於金價已突破關鍵的阻力位，亦即突破近幾周的波動區間頂部，故此預料金價短線仍大有機會維持上試傾向，上延目標先可看至 200 天平均線 1850 美元，較大阻力指向今年 1 月底的高位 1875 以至 1800 美元關口。至於支持位則先回看 1812 及 1800，下一級看至 1780 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

4 月 26 日–1,021.70 噸

4 月 27 日–1,021.70 噸

4 月 28 日–1,021.70 噸

4 月 29 日–1,017.04 噸

4 月 30 日–1,017.04 噸

5 月 3 日–1,018.20 噸

5 月 4 日–1,018.20 噸

5 月 5 日–1,019.33 噸

5 月 6 日–1,019.33 噸

5 月 7 日–1,025.15 噸

5 月 10 日–1,025.15 噸

5 月 10 日上午定盤價：1834.15

5 月 10 日下午定盤價：1840.45

倫敦黃金 5 月 11 日

預測早段波幅：1828 – 1843

阻力位：1852 – 1860 – 1868

支持位：1821 – 1813 – 1805

XAG 倫敦白銀 - 銀價上試料受限

倫敦白銀方面，銀價在上周四升破 27 美元關口，至周五觸高至 27.66 水準。目前預計上方較大阻力在 27.80 以至 28.31 美元，關鍵將會直指 30 美元關口。不過，圖表亦可見到 RSI 及隨機指數正自超買區域出現回落，尤其周五疲弱的美國就業數據卻未有為銀價帶來明顯的提振，故需慎防短期銀價上行空間會稍為受限。下方支撐回看 27 以至 100 天平均線 26.11 美元，較大支撐看至 25.70 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

4 月 26 日–17,688.17 噸

4 月 27 日–17,688.17 噸

4 月 28 日–17,650.65 噸

4 月 29 日–17,650.65 噸

4 月 30 日–17,650.65 噸

5 月 3 日–17,650.65 噸

5 月 4 日–17,650.65 噸

5 月 5 日–17,643.70 噸

5 月 6 日–17,648.11 噸

5 月 7 日–17,627.83 噸

5 月 10 日–17,590.32 噸

倫敦白銀 5 月 11 日

預測早段波幅：26.95 – 27.45

阻力位：27.65 – 28.10 – 28.75

支持位：26.75 – 26.15 – 26.05

EUR 歐元 - 美元維持承壓，焦點轉向通脹數據

周一公佈的調查數據顯示，歐元區 5 月投資者信心指數升至 2018 年 3 月以來最高，受有史以來的最高預期以及對當前狀況的樂觀看法所推動，表明歐元區正在克服新冠危機。歐元區 5 月 SENTIX 投資者信心指數攀升至正 21.0，4 月為 13.1。

歐元兌美元，圖表見 RSI 及隨機指數已自超買區有初步回落跡象，可望見歐元短線有回調壓力。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.1995，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1940 及 1.1885 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1830 的 250 天平均線。至於上方阻力料為 1.22，進一步參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2200 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1995 - 1.1940 - 1.1885 – 1.1830

JPY 日圓 - 日圓重新反彈，衝擊上月高位

美元周一徘徊在近兩個半月低位，因令人失望的美國就業報告促使投資者軋平美元多倉。美國 4 月非農就業崗位增幅僅為分析師預估值的四分之一，失業率也意外上升。美國勞動力市場復甦意外緩慢，強化了聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對貨幣政策保持耐心的立場，而全球經濟前景的改善對美元構成壓力。美元指數跌見至 90.10 下方，為 2 月 25 日以來首見。美聯儲主席鮑威爾之前曾表示，美國勞動力市場還遠未達到開始談論縮減資產購買計劃所需的水平，通脹短期飆升將是暫時的。幾位美聯儲官員本周將有機會強調這一信息，美聯儲理事布雷納德周二將率先講話。另外，本周市場的其中一個焦點料會是定於周三公佈的美 4 月消費者價格指數(CPI)。

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢於本月初止步於 110 關口之下，而上周開始緩緩回落；另外，圖表亦見 RSI 及隨機指數已自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 111.00 – 112.21

支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英國央行維持貨幣政策不變，英鎊窄幅待變

英鎊兌美元走勢，匯價近月逐漸收窄幅波動幅度，至近日甚至 100 點度也沒有，似乎即將會引燃較明確的單邊走向。估計當前將繼續視 100 天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於 1.3775。另外，若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3775* - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 非農數據強差人意，美元挫跌

美元兌瑞郎方面，匯價上周跌見至 0.9003，創兩個半月低位。技術上，暫見匯價在 0.90 這個關口尚見獲得支撐，RSI 及隨機指數正處於超賣區域，加上 MACD 指標正傾向上破訊號線，或見美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意 0.92 水準，近三周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市終能破位，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2% 的回升目標看至 0.9180，擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9240 及 0.9295 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。

預估波幅：

阻力 0.9200 – 0.9240– 0.9295 – 0.9500

支持 0.9000* – 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續，澳元受挫回跌

澳元兌美元走勢，圖表所見，RSI 及隨機指數處於回落，而 MACD 亦呈向下，並幾近跌破訊號線成利淡交叉，此為一個較強烈的轉勢訊號。目前向下關鍵料為 25 天平均線 0.77 水平，近三周澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看 0.7580 及 0.75 水準。至於向上阻力預估在 0.7780 及 0.7820，關鍵指向 0.80 關口。

預估波幅：

阻力 0.7780 - 0.7820 - 0.8000*

支持 0.7700* – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 強勁就業支撐紐元，但美升息疑慮料造成壓制

技術走勢而言，紐元兌美元自 3 月下旬以來持續走升，至上月底觸高至 0.7286 之後掉頭回落，至今已回落至 0.72 水準下方；而技術圖亦見 MACD 指標正向下迫近訊號線，大有機會形成利淡交叉，或見紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，接近於周二所及的低位，若擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6850 水準。阻力位參考三月高位 0.7268，進一步看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 美元復再走穩，憧憬樂觀數據表現

美元兌加元方面，圖表可見 RSI 及隨機指數已陷於超賣區域接近兩周時間，更剛開始呈回升，故在匯價短期若一再守住此水準，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2380 及 1.25 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2640 水平。而下方支撐指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1685。

預估波幅：

阻力 1.2380 - 1.2500 - 1.2640

支持 1.2000 – 1.1685

CL 紐約期油 - 美國 Colonial 遭到網絡攻擊，主要管道處關閉狀態

油價周一收高，此前美國 Colonial 公司表示，可能在一周內基本恢復燃料管道運營，此前因遭遇網絡攻擊該公司被迫宣布關閉管道。美國潛在的需求增長提振了油價，蓋過了人們對印度疫情將削減亞洲需求的擔憂。美國最大燃料管道運營商 Colonial 周一表示，預計到本周末將 “大體上” 恢復運營服務。上周五該公司管道系統因遭黑客攻擊而關閉，周日一些小型管線已恢復運作，而主要管道仍處於關閉狀態。美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，恢復管道運營是拜登政府的重中之重，華盛頓在幫助 Colonial 盡快重啟其從德克薩斯州到新澤西州的超過 5,500 英里的管道系統，來避免更嚴重的燃油供應中斷。

技術圖表所見 RSI 隨機指數剛自超買區域呈回落，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 63.90 及 25 天平均線 62.85，較大支撐看至 60 美元關口。阻力料為 65.75 及 66.80 美元，下一級看至 68 美元。

預估波幅：

阻力 65.75 – 66.80 – 68.00

支持 63.90 – 62.85 – 60.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)