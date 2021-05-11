以太幣創4200美元新高 分析師：1000美元才是相稱的價位

以太幣價格在週一觸及 4200 美元大關，創下歷史新高，連續三日上漲。不過，小摩分析師認為，以太幣目前的估值已經太高，1000 美元才是相稱的價位。

在去中心化金融 (DeFi) 的推動下，以太幣在今年持續飆升。市場也認為即將出現的軟體技術變化，將使得以太幣供應縮減，進一步拉升價格。同時，隨著比特幣的漲幅趨緩，投資人轉向以太幣尋求獲利，以太幣成為今年來表現最佳的加密貨幣。在過去一年中，以太幣飆升了 450% 以上。

不過，由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的小摩 (JPMorgan) 分析師在報告中表示，以太幣價格不斷上漲，背後並沒有數據佐證以太幣使用範圍有多廣泛。如果依照以太幣在網路中的活躍度等因素來看，約 1000 美元才是更相稱的價位，較週一的價格低 75% 以上。

除了以太幣外，狗狗幣 (Dogecoin) 和幣安幣 (Binance Coin) 等加密貨幣近來漲勢猛烈，使比特幣在市場的主導地位逐日減弱，部分策略師認為，此現象恐為加密貨幣市場泡沫化的警訊。

DataTrek Research LLC 共同創辦人 Nicholas Colas 則稱，歷史數據顯示，當比特幣市佔率達 40% 時，其他加密貨幣價格可能急遽下滑。比特幣市佔率下滑，可能反映出投資人對於其他加密貨幣的接受程度日漸開放，或是對於快速投機利益的追求。Colas 表示，就算不投資，這種現象也值得關注。

他也警告，現今有超過 2 兆美元資金在加密貨幣市場流通，一旦出現實質性下滑，股票在內等傳統金融資產恐將受到影響。