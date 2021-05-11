迅得首季每股純益2元 Q2營收估再增2成

PCB 及半導體自動化設備廠迅得機械 (6438-TW) 新廠擴建完成後，營運量能大增，今年首季營收創 10 季以來新高，今 (11) 日公布財報，稅後純益 1.21 億元，季減 14.18%，年增 2.61 倍，每股純益為 2 元。

由迅得目前掌握訂單及出貨時程來看，第二季營收將再成長近 2 成，改寫 23 季以來新高。

迅得 2021 年首季營收 10.27 億元，毛利率 32.19%，季增 0.65 個百分點，年增 4.54 個百分點，稅後純益 1.21 億元，季減 14.18%，年增 2.61 倍，每股純益為 2 元。

迅得 4 月營收 3.5 億元，月減 16.36%，年增 16.4%，2021 年前 4 月營收為 13.77 億元，年增率 45.32%。下半年進入半導體設備交機的旺季。

迅得也與聯策科技合作，迅得將發新股換聯策約 9.96% 股權，換股基準日為 5 月 17 日。

迅得與聯策雙方在 PCB 產業深耕約 20 年，各自擁有專業優勢，應用涵蓋「自動化設備」、「智慧製造」、「機器視覺應用」及「生產設備」等應用市場，迅得也看好聯策 IC 載板及濕製程設備的發展空間。

迅得擬配發 4.3 元股利，每股股利創 7 年來新高。