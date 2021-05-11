〈南茂法說〉本業、業外雙增 Q1每股賺1.3元 創7季來新高

封測廠南茂 (8150-TW) 今 (11) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠驅動晶片、記憶體需求續強，加上價格調漲、業外進補，南茂首季稅後純益達 9.59 億元，季增 39.7%，年增 34.6%，每股稅後純益 1.3 元，創下 7 季來新高。

南茂第一季營收 65.65 億元，季增 2.5%，年增 15.7%，毛利率 24.2%，季減 0.2 個百分點，年增 1.5 個百分點，營益率 17.9%，季減 0.5 個百分點，與去年持平，稅後純益 9.59 億元，季增 39.7%，年增 34.6%，每股稅後純益 1.3 元。

細分各產品類別，南茂第一季測試、封裝、驅動晶片、凸塊稼動率均達 8 成以上，且除了封裝外，包括測試、驅動晶片、凸塊的稼動率，均較上季與去年同期提升，分別達 81%、81%、88%，整體產能稼動率達 86%。

至於產品應用，南茂仍以手機為主，營收比重達 36.5%，電視、消費性則達 15.5%、23%，電腦運算、車用 / 工控各約 12%、13%。

此外，南茂第一季不僅本業維持高檔，業外也受惠旗下宏茂微電子 (上海) 與長江存儲合作順利，已成功轉虧為盈，南茂也因此認列 4000 多萬元的收益，推升整體獲利創 7 季新高。