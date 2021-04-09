驅動晶片漲價效益顯 敦泰、南茂、頎邦3月營收全衝新高

驅動晶片業者敦泰 (3545-TW) 及封測廠頎邦 (6147-TW)、南茂 (8150-TW) 今 (9) 日同步公告 3 月營收，受惠面板銷售熱度不減，驅動晶片需求續旺，且受惠上下游同步漲價，三家業者 3 月營收全寫下歷史新高，漲價效應驚人。

去年底隨著遠距互動成為常態，面板市況迅速回溫，不論大、中、小型面板供給全面緊張，也拉抬驅動晶片需求大增，加上 8 吋、12 吋晶圓代工產能吃緊，驅動晶片業者為爭取產能，紛紛啟動漲價，終端客戶也買單，推升驅動晶片價格漲勢不休。

敦泰 3 月營收 15.24 億元，月增 3.82%，年增 32.32%，累計第一季營收 43.5 億元，季增 1%，年增 49.5%；受惠客戶需求維持高檔，加上驅動晶片報價節節攀升，敦泰 3 月營收再衝新高，第一季也同創高。

南茂 3 月營收 23.45 億元，月增 19.78%，年增 19.21%，累計第一季營收 64.65 億元，季增 2.46%，年增 15.73%；頎邦 3 月營收 22.41 億元，月增 9.21%，年增 22.81%，累計第一季營收 64.19 億元，季增 4.2%，年增 20.5%。

展望第二季，市場預期，隨著產業需求持續增溫，驅動晶片相關業者營運將再優於上季，尤其 8 吋晶圓代工報價 4 月起再度調漲，業者也轉嫁給客戶，營收、獲利表現可望再向上。