中華車Q1獲利創近3年來單季新高 EPS 2.35元寫新猷

中華車 (2204-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，稅後純益達 12.84 億元，年增 120.8%，創 2018 年第二季以來單季新高，在減資瘦身的效益下，每股純益衝上 2.35 元，寫單季新高，也是首見突破 2 元。

中華車說明，第一季除了汽車銷售良好，轉投資事業獲利也大幅增加，推升整體獲利。

中華車第一季在國內銷售達 1.45 萬台，年增 13.5%，隨著銷售台數增加、全廠稼動率提高，加上努力撙節費用，第一季合併營收 86.45 億元，年增近 13%，營業毛利 16.25 億元，年增 19.4%，毛利率 18.8%，年增 1.04 個百分點，營業利益 7.92 億元，年增 54.1%，營益率 9.16%，年增 2.45 個百分點。

為因應車輛電動化及智能化，中華車指出，積極導入日本和海外熱銷車型如純電動或 PHEV 車款進口或國產化，也將運用多年累積的技術研發能量和外部資源，研發電動乘用車、輕小型商用電動車，並發展電動小巴等新能源車型。

中華車強調，將透過新建完成的高智慧化生產線、企業數位轉型，建立起長期競爭優勢。