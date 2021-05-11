聯強首季三項獲利指標創高 每股賺1.52元

聯強 (2347-TW) 今 (11) 日公布財報，由於優化產品組合及調降費用，營益率 2.5%、稅後純益 25.4 億元、每股純益 1.52 元，三項獲利指標均寫歷史新高。

聯強第 1 季營收 867.45 億元，季減 13.2%、年增 26.3%；毛利率 4.7%，季增 0.4 個百分點、年減 0.22 個百分點；營利率 2.5%，季增 0.54 個百分點、年增 0.19 個百分點；稅後純益 25.4 億元，季增 2.58%、年增 41%，每股純益 1.52 元。

聯強表示，由於積極優化產品組合並持續精進運作效率，在毛利提升且費用下降雙重效應下，各事業單位獲利均同步上揚，推升首季毛利率寫同期次高，營利率、稅後純益、每股純益則登新高。

本業投資方面，聯強指出，海外合資事業認列收益已連續三季創同期新高，今年第 1 季業績 6.73 億元，年增 36%，看好各國已逐漸走出疫情、衝刺經濟復甦，估合資事業營收與獲利將反彈回升。

展望本季，聯強表示，市場產品銷售動能延續，且本季拉貨動能優於上季，加上透過數位優化、資訊串接與 AI 大數據分析，提升內部運作效率與降低營運費用，樂觀看待本季營收、獲利挑戰續拚新高。

聯強 4 月營收 318.28 億元，創歷史同期高，月減 3.86%、年增 37.8%；前 4 月營收 1185.73 億元，年增 29.16%。