群光雙率創逾12年同期新高 EPS 2.23元寫同期次高

群光 (2385-TW) 受惠筆電需求強勁，第 1 季毛利率、營利率分別創 12 年、14 年同期新高；稅後純益 15.69 億元，季增 25.4%、年增 3823%，每股純益 2.23 元，則寫歷史同期次高，四大獲利表現均優於預期。

群光第 1 季營收 251.37 億元，季減 1.25%、年增 39%；毛利率 17.5%，季減 0.1 個百分點、年增 2 個百分點；營利率 7.4%，季增 2.2 個百分點、年增 0.3 個百分點。

群光也公布 4 月營收 80.05 億元，月減 11.97%、年減 9.97；累計前 4 月營收 331.42 億元，年增 22.74%，創同期新高。群光表示，本季半導體晶片持續短缺，尚未見到緩和跡象，目前加強與客戶及供應商間的溝通與合作，全力鞏固料件滿足客戶需求。

展望後市，群光指出，高階 AI 影像產品將陸續推出新產品，產品領域也從智慧家庭影像，拓展至車用駕駛監測系統、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡產品等，加上筆電需求仍維持高檔、泰國新廠投入運轉，看好今年營收、獲利將優於去年，續拚新高。