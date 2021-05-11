和泰產險變相額外酬庸 錠嵂保經向5家公司要廣告費 共遭罰590萬元

金管會今 (11) 日表示，保險局透過金檢發現，和泰產險變相以合約約定，額外給付錠律保經佣金以外的報酬，對和泰產險開罰 420 萬元。而錠嵂保經從 2011 年到 2020 年間，變相以各種名目向 5 家產壽險公司收取廣告費與業務推廣費，影響市場秩序，因此對錠律保經開罰 170 萬元，兩家公司合計遭罰 590 萬元。

金管會表示，和泰產險包含支付錠嵂保經駐點、辦理教育訓練，或於錠嵂保經內網提供保經業務員相關保險商品資訊的費用，其性質屬教育訓練費用，並非廣告，卻變相以廣告費用出帳，且隨該通路保費收入增加而逐年遞增，給付該通路的廣告費由 2011 年的 30 萬元，至 2019 年已逾 900 萬元。

所謂變相以合約約定，保險局解釋，錠嵂保經及和泰產險透過簽訂合約、經紀人合作合約書增補合約方式，以「業務訓練會議」、「活動廣告贊助費」、「SDS 網頁上架廣告」、「商品教育訓練」或「SDS 網頁上架廣告及商品教育訓練」、「商品教育訓練及廣告贊助費」及「意錠保廣告費」等名目收取廣告費。

另外，金管會也收到檢舉，和泰產險為爭取業績，在 2019 年做工程險、商業火險獎勵方案，連結業績來發放禮券給予自家的業務員，其性質應屬「直接招攬費用」範疇，卻以「非直接招攬費用」認列，等於變相給予業務員額外佣酬，對和泰產險開罰 420 萬元。

錠嵂保經不只跟和泰產險要額外佣酬，該保經從 2011 年到 2020 年間，變相以各種名目向 5 家產壽險公司收取廣告費與業務推廣費，例如以舉辦家庭日活動為由要求保險公司支付廣告費，不合乎常規，且違規情節較長、影響市場秩序，因此對錠律保經開罰 170 萬元。