宏全首季稅後純益4.8億元創同期新高 EPS 1.67元

食品、飲料包材及充填廠宏全 (9939-TW) 今 (11) 日公布最新營運數字，首季營收 51.24 億元改寫同期新高，稅後純益 4.8 億元，也創同期新高，季增 1.53 倍，年增 80.53%，每股純益 1.67 元。

宏全第一季營收 51.24 億元，毛利率 22.77%，季增 4.4 個百分點，年增增 4.4 個百分點，稅後純益 4.8 億元，創歷史同期新高，季增 1.53 倍，年增 80.53%，每股純益為 1.67 元。

宏全主管指出，受惠飲料旺季來臨，各地區接單狀況穩定增長，第一季營收已雙位數成長，接下來位在印尼的泗水廠及 Cibitung 廠 (客戶廠內) 共 2 條無菌飲料新產線，也將在第二季陸續加入營運。

宏全去年擴大產品組合，如跨產業包材、高附加價值包材等，已佔一定比重，接下來持續有新合作案將階段性量產交貨，未來幾年將成宏全營運持續成長的主要動能。

宏全接下來在台灣還會增加自貿廠、東南亞增加菲律賓廠、北非阿爾及利亞等多廠，預計明後年陸續加入營運。

宏全去年盈餘每股擬配 3.6 元現金股利，近幾年積極擴大布局腳步，已取得台中港務局台中自由貿易港區承租 20 年土地使用權，將規劃興建宏全自貿廠，利用自貿港區優勢主打外銷國際市場。