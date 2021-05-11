台股交投熱絡 4月當沖比重增至34%

台股高檔震盪，市場交投熱絡也順勢拉抬當沖交易量，根據證交所統計，4 月當沖成交值比重攀升至 34.2%，每天平均當沖戶數約 158396 戶，較前月增加逾 4 成。

受惠資金行情加持，帶動大盤指數站上 17000 點歷史新高點後，在國際疫情變數頻仍情況下，讓散戶不願抱股留倉，炒熱當沖交易行情，根據證交所資料，台股自 5 月 4 日起，連續 4 個交易日當沖交易占比突破 4 成。

台股當沖交投熱絡，連帶讓台股交易量也跟著攀升，對當沖占比計算方式，市場說法莫衷一是。對此，證交所解釋，當日的沖銷比例計算方式，應該用當天沖銷交易買進或賣出成交金額計算，而非以當日沖銷買進金額加當日沖銷賣出金額計算。

證交所舉例，今年前 4 月來說，整體當沖買進與賣出加總金額合計約 186299 億元，因此計算當日沖銷金額方式，應該是先將 186299 億元先除以 2，再除以交易天數 74 天，則前 4 月當沖平均成交值約 1258 億元，占集中市場平均成交值 3718 億元，其比重約 33.85%。

證交所說，比起國際市場當沖比重約 4 到 6 成，台股當沖比例還在合理範圍內。