快買美國鋼鐵！大摩：市場週期將更長時間走強

鋼價大幅上漲，摩根士丹利認為該產業實力強勁，提振美國鋼鐵股價近 5%。

摩根士丹利分析師 Carlos de Alba 調升美國鋼鐵 (X-US) 股票評價，自「續抱」升為「買進」，目標價自 24 美元調升至 32 美元，激勵美國鋼鐵週二大漲 4.95%，收 28.81 美元。

今年迄今，美國鋼鐵股價已漲逾 71%，遠勝 S&P 500 和道指同期漲幅。

鋼鐵價格上漲是此波股價漲勢的最大原因。熱軋鋼捲 (關鍵基準) 期貨價格今年迄今約上漲 50%，達每噸 1500 美元，創下 10 年多來最高水準。

De Alba 認為，鋼鐵基本面 (供需之間的平衡) 將「更長時間走強」，這點讓升級之舉合理化。他目前預估今年熱軋鋼捲均價為每噸 1273 美元，自 1047 美元的估值升上來。

無獨有偶，其他分析師也認為鋼鐵走強的時間將更長。過去一週，瑞信分析師 Curt Woodworth 甫調升美國鋼鐵評級，也自「續抱」升為「買進」。

Steel Dynamics (STLD-US) 和 Nucor (NUE-US) 股價接近高點紀錄，這兩家公司主要在電爐中熔化廢鋼來製造鋼鐵，這是成本較低的製程，所以他們的股價向來同步。

美國鋼鐵和 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 主要在大型高爐中將鐵礦砂轉化為生鐵，接著在製程後階段從生鐵中製造出鋼鐵。這兩家股價也向來同步。

Cliffs 週二上漲 3.24%。Steel Dynamics 和 Nucor shares 週二逆轉跌勢後均小幅收高，分別為 0.56% 和 0.67%。