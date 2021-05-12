Fed官員：抗疫是首要目標 堅信美國復甦動能 但就業市場仍有長遠路要走

儘管上周公布的 4 月就業數據大幅低於市場預期，聯準會 (Fed) 官員們周二 (11 日) 仍對美國經濟反彈有信心，但承認就業復甦的步伐可能比預期的還要差，還有更長的路要走，必須耐心等待。

美國 4 月增加 26.6 萬個工作崗位，僅為聯準會官員與經濟學家預計的增長的 25%。不過就業數據涉及美國民眾在疫情期間工作與否的許多複雜心情。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 表示，數據表明勞動力需求和供給都在復甦的道路上，但速度不一致，並且可能會有摩擦，她認為：「疫情尚未平息，生活上仍存在隱憂，家長們也正等待學校重啟。目前勞動力市場復甦僅是開始，這證明 Fed 對復甦目標的耐心。」

儘管經濟復甦強勁，但布蘭納德表示，大約 6 成的學齡兒童仍未返回學校，而 18 至 64 歲中的學生只有 25% 已接種疫苗並重返學校。

此外，Fed 官員認為延長失業救濟金並不是就業疲軟主要原因，克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，失業救濟金增加提升民眾的財務狀況，讓他們就可以做出艱難的選擇，即是否願意重新進入勞力市場。

梅斯特和費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 、舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也指出，就業市場復甦取決於是否更多美國人接種疫苗，讓社會更容易適應緊密聯繫的工作和活動。

通膨也是決定 Fed 下一步的目標之一，而近期原物料上漲正在提高市場對通膨的隱憂。然而，Fed 官員表示，他們預計隨著時間推移，通膨壓力將緩解，就像勞動力市場的困境獲得解決一樣。

布蘭納德說，供應鏈趨緊和其他商品、服務市場的摩擦只是暫時現象，不太可能產生持續性通膨。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則認為，即使未來通膨加劇，Fed 仍應保持貨幣寬鬆，直到更明確的跡象表明疫情不再構成主要威脅為止，現在收緊政策仍為時過早。