Colonial關閉管線燃油無處放 石油業找上油輪應急

在北美最大輸油管線業者 Colonial Pipeline 切斷美東燃料運輸系統後，美國墨西哥灣沿岸的煉油廠正在預訂油輪，以存放不斷增加的燃油庫存。

彭博 (Bloomberg) 引述知情人士報導，瓦萊羅能源 (VLO-US)、Phillips 66 (PSX-US) 以及馬拉松石油 (MRO-US) 初步租用四艘非美國籍船支，這些船可在 15 到 40 天內儲存近 300 萬桶汽柴油燃料。

Colonial Pipeline 的輸油系統約負擔美東 250 萬桶的原油，如今系統關閉四天，阿拉巴馬州到維吉尼亞州的加油站都出現汽油短缺。知情人士說，幾家煉油廠為避免承擔管線恢復前採取因應措施所造成的昂貴成本，因此極力取得油輪來儲存多餘的汽油和柴油產量。

駭客攻擊發生前，美國大規模疫苗接種計畫幫助旅遊復甦，美國的煉油廠正在加緊趕工，以滿足預期會在今年夏天出現的燃油需求高峰。

隨著燃料產量增加，墨西哥灣沿岸的陸上儲油槽已無多餘空間，這導致管線關閉後尋找儲存的需求變得更加緊迫。

一些美國煉油廠已開始縮減營運，道達爾 (Total SE) 德州亞瑟港煉油廠上周末至今已關閉該廠的催化裂化 (FCC) 裝置，而西特哥石油 (Citgo ) 則降低其路易斯安那州查爾斯湖煉油廠的產能。

同時，丹麥油輪公司 Torm 表示，本周客戶已預訂四艘遠程油輪，以從歐洲將精煉燃料運往美國東岸。

Colonial 表示，希望在本周末前能大致恢復服務。知情人士表示，即使管線恢復正常，基於瓊斯法案，四艘油輪的燃油庫存也有可能被運到美國以外的地方。該法案只准美國船隻在美國港口之間運送商品。