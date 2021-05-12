花旗、大摩等投銀預估 標普500指數到年底還有下跌空間 

花旗集團分析師周一 (11 日) 調高標普 500 指數目標價，預估今年底以 4000 點作收，代表大盤還有下跌空間，也和摩根士丹利(大摩)、富國銀行(Wells Fargo)、Jefferies 對今年美股年底目標價的預測相去不遠。

花旗分析師將標普 500 目標價調高 200 點，理由是第 1 季企業財報遠勝市場預期。目前大部分公司都已經公布上季財報，EPS 總和比分析師預測的高逾 20%。

花旗因此把 2021 年標普 500 成分股企業 EPS 總和從 173 美元提高為 184 美元，2022 年 EPS 總和再增至 202 美元。

花旗雖然提高標普 500 年底價位預測，但和周一 4188.43 點的水準相比，意味著還會下跌 4.5%。大盤周二以 4152.10 點作收。

花旗分析師未能把目標價調得更高的主因之一是股價昂貴。花旗預測，標普 500 指數成分股股價將為 2022 年預估 EPS 的 20 倍，而目前股價約為未來 12 個月預估 EPS 的 21.8 倍。

在債券殖利率升勢可望延續的情況下，花旗美股首席分析師 Tobias Levkovich 警告，高殖利率將侵蝕企業未來獲利的現有價值。

大摩、富國、Jefferies 看法

大摩、富國銀、Jefferies 也多半認為標普 500 年底表現平平，理由是美股估值過高。

大摩美股首席分析師 Mike Wilson 目前預測標普 500 年底為 3900 點，比周一收盤水準低 7%，他所依據的假設也是股價將為 2022 年預估 EPS 的 20 倍。

Wilson 把股票和債券相比，他表示，持有股票而非債券的風險溢酬 (即大盤的盈餘殖利率扣除美國 10 年期公債殖利率) 仍低，目前為 3%，和 2008-2009 年金融海嘯迄今少見低水準，因此對投資人來說，現階段持有股票而不是買進債券的誘因不大。如果股價便宜一些，風險溢酬也會高一點。

富國銀和 Jefferies 對標普 500 指數年底目標價分別為 3800 點、4200 點。這也意味著，雖然企業獲利還在成長，但股價反映的獲利或許多過實際水準。