【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 華爾街對通膨疑慮再起，VIX 恐慌指數一度跳升至 23.73，為 2 個月來未見的高點，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 + 0.30% 至 - 1.36%，其中道瓊指數表現最為弱勢，台積電 ADR 上漲 0.48%，聯電 ADR 下跌 2.92%，特斯拉下跌 1.33%，蘋果下跌 0.93%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增下跌，短線仍有量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為 16,200 點附近，壓力為 17,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數下跌 4.4%，收在 193.04 點。短線支撐為 185 點附近，壓力為 200 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周二出現超過 7000 億的天量跳空長黑回測季線，就台股技術面，從四月下旬起在 17000 點之上，連續出現 3 次 6000 億以上的帶量收黑 K 棒，短線上上檔套牢量不可不防，可靜待量縮拉回整理後再佈局，選股上可留意封測、金融及紡織、鋼鐵、玻陶等原物料相關族群。

5. 指數編纂公司 MSCI（明晟）公布調整半年度結果，其中 MSCI 全球標準指數中，2609 陽明海運獲納入為成分股，2385 群光電子和 2542 興富發建設則被剔除。

6.2609 陽明董事長昨（11）日對今年貨櫃海運景氣掛保證，強調目前海運處於多頭市場，「旺到第 4 季絕對沒有問題」，2609 陽明會把今年賺的錢配給股東，大家明年就領得到股利。

7. 紡織股王 1476 儒鴻接單發燙，尤其印尼新廠的產能年底開出後，可望為公司營運開啟新一波成長動能，獲得法人青睞，將成為帶動紡織族群股價向上攻堅的重要指標之一。1476 儒鴻 2019 年底宣布印尼投資計畫，投資 52.7 億元展開三階段擴廠計畫，一期廠區預計今年 11 月試生產，今年底開出 56 條成衣生產線，緊接著啟動二期建廠計畫。

8.4938 和碩昨（11）日公布首季財報，受 iPhone 12 mini 訂單遭大砍衝擊，單季本業獲利季減逾 66%，營益率勉強「保 1（%）」，惟靠處分日鎧股權投資及出售不動產等帶來逾 16 億元業外收益挹注下，單季稅後純益 46.73 億元，季減 2.1%，每股純益 1.75 元，為六年來同期高點。

9. 技嘉（2376）科技因公司網站宣稱「堅持台灣製造，不同於其他品牌，選擇低質量的中國代工製造」，引起共青團中央官方微博昨（11）日點名批評，隨後 2376 技嘉改口致歉，但產品已被淘寶、京東、蘇寧易購等平台下架。

