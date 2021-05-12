台股早盤崩跌挫逾300點 電子股賣壓收斂兩度重回16500點關卡

美股道瓊指數周二重挫逾 470 點，即便美科技股尾盤拉高收漲，但受國內疫情升溫影響，台股今 (12) 日早盤持續崩跌，一度重挫超過 300 點，最低來到 16243 點，電子股持續下殺，僅傳產、生醫族群逆勢走強，在電子雙雄台積電、聯發科跌幅收斂下，跌點兩度縮小至百點之內，重回 16500 點關卡。

電子權值股今日雖持續下殺，但賣壓已較昨日收斂，台積電早盤一度下挫 1.76%，來到 561 元，鴻海跌幅約 2%；聯發科則在平盤附近震盪，兩度翻紅；股王大立光站穩盤上，漲幅超過 2%。面板雙雄漲跌互見，群創小漲，友達則下挫逾 1%，彩晶則大跌超過 6%。

部分傳產股不畏大盤賣壓，紡織類股集盛、聚隆飆漲逾半根停板，怡華、佳和、嘉裕、東和也上漲超過 3%；航運股則遭賣壓襲擊，航運雙雄長榮、陽明均下跌超過 2%，萬海也大跌半根停板。

在國內疫情升溫下，生醫族群展開反攻氣勢，多檔個股亮燈漲停，包括寶齡富錦、ABC-KY、杏輝、合世，杏國、合康生、亞諾法、美吾華、國光生、生華科、欣大健康、台康生技、晟德、高端疫苗、永日同步大漲半根停板。

