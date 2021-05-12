【新光證券】盤前分析   

◆盤勢分析

原物料價格高漲，通膨疑慮再起，國際股市重挫；印度疫情衝擊智慧機生產及銷售；國內出現多起感染源不明案例，提升國內疫情警戒升至第二級；受上述利空消息影響，11 日台股開低走低，除玻璃股受惠平板玻璃價格大漲，首季財報亮眼，逆勢大漲逾 5% 外，其餘類股漲多拉回，其中又以電器、機電、光電、零組件股表現最為弱勢，令大盤失守月線、五日均線及 16600 點關卡，終場加權指數收在 16583.13 點，跌 652.48 點或 3.79%，成交額 7250.86 億元。OTC 指數收在 193.04 點，跌 8.89 點或 4.4%，成交額 867.11 億元。

台灣進入社區感染，11 日台股出現恐慌性殺盤，日線收長黑 K 棒，五日及月線轉而向下，日量再創歷史新天量，技術面進一步轉弱。籌碼方面，外資及自營商同步賣超，其中投信連五日買超。僅管上市公司 4 月及前 4 月營收年增逾二成，惟亞洲疫情惡化重創股市，加上五月要繳納所得稅，累計大盤今年以來仍有 12.56% 的漲幅，櫃買指數則累升 4.86%，若國際股市走弱，或疫情再度失控，台股恐向下修正，建議降低持股保守操作。

