【Wen姐筆記】台股Mayday 大逃殺！季線當救命索 周選結算別再添亂

台灣新冠肺炎疫情出現社區感染病例，台股應聲重挫，演出 Mayday 大逃殺!

外資狂倒 424 億元，自營商砍出 173 億元，融資也自斷 126 億元，加權指數重挫 652 點，以 16583.13 點作收，成交值爆出 7250 億元歷史天量! 台股昨日以跳空方式跌破月線，加上爆量長黑，具有強大殺傷力，季線成為救命索，不過今天還有周選擇權結算，莊家別再添亂! 守住 16555 成為止跌的最低要求! 關鍵點位為 16486、16626 與 16722 點。

多方要穩住季線，16500 點城池務必不能再失守，兩端哨站為 16486 與 16520 點，但最好能夠挺住 16555 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，未站穩前，多方都不能掉以輕心! 而多方要有機會演出像樣的反彈，則必須搶回 16653 與 16700 點城池，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722 點，16748 與 16777 點，則是多方是否有能力重返 17000 城池的觀測區。而 16800 點城池，兩端哨站為 16788 與 16818，站穩多方才能解除空襲警報!

但如 16486 點棄守，對多方相當不利，需提防空方再度發動攻勢，需提防回測 16444 與 16400 點，16400 點兩端哨站為 16382 與 16146 點，如再棄守 16355 點，需提防往 16300 南下，兩端哨站為 16279 與 16311 點，再棄守 16251 與 16200 點城池，兩端哨站為 16183 點與 16222 點，則須留意進入 16000 點保衛戰。

短線上投資人的平安符，仍是汰弱留強，靜待盤勢止跌回穩，如手中持股已跌破月線與季線，仍宜減碼! 畢竟昨日大盤爆歷史天量長黑的殺傷力，不容小覷，大病初癒，多頭要重整北上腳步，仍需要時間! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

