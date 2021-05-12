美國能源部長：Colonial輸油管線將於數日內全面恢復

美國能源部長葛蘭何 (Jennifer Granholm) 於 11 日 (週二) 表示，因遭到駭客攻擊而停止運作的美國最大輸油管線公司 Colonial Pipeline，將於幾天之內全面恢復運作。

Colonial 上週六 (8 日) 因遭駭客攻擊而停止運作。美國聯邦調查局 (FBI) 於 10 日 (週一) 表示，他們認定此次攻擊是駭客集團「DarkSide」所為。

目前美國國內有部分地區的汽油供應更加緊繃，油價高漲的可能性也愈來愈令人擔憂。

葛蘭何表示「汽油沒有短缺情形，只是供應出現緊繃，情況會在近日內好轉。」也呼籲民眾們不要囤購。另外還提到，美國東南部州的部分地區已經受到直接影響，許多加油站都出現大排長龍的車潮。

美國維吉尼亞州州長諾森 (Ralph Northam) 為了因應供應不足的可能，已宣布進入緊急狀態。

美國運輸部為確保部分州能獲得充足的汽油供應，正考慮要讓美國國內的海洋商船法「瓊斯法案」(Jones Act) 暫時適用。

瓊斯法案規定，在美國國內各港口間從事運送的船舶、都有義務在美國製造，船員也都必須是美國人。