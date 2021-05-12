〈台股重挫千點〉多殺多會連環炸 短線避開這類股以免接向下的刀子

台股今 (12) 日上演「512 股災」，受到疫情嚴峻衝擊信心崩盤，加權指數最低殺到 15165.27 點，狂瀉超過 1400 點，等於兩天跌掉約 2000 點，法人表示，短線多殺多向來會連環炸，宜避開高融資使用率個股，以免接到向下的刀子。

台股今天開盤不久下殺 200 點，但旋即獲低接買盤介入，指數跌勢收斂一度拉到 16552.63 點、僅小跌 30 點，盤中指數又翻轉跳水，在斷頭賣壓、程式交易賣賣壓狂湧之下，大盤狂殺超過 1400 點，創下歷史最大跌點，雖然跌勢收斂至不到千點，但法人提醒，融資多殺多的斷頭賣壓向來是一波接一波的，短線須靜待浮額沉澱。

雖然一下殺就見到低接買盤介入，但法人還是提醒，短線最好避開高融資使用率個股，截至昨日，元大滬深 300 正 2 融資使用率以 69.3% 居冠，前波大跌時融資使用率最高的晶豪科，經過一番殺融資，使用率從 7 成以上降到 63.19%，十銓、富邦 NASDAQ 反 1 都還有 6 成以上，富邦上証正 2、元大滬深 300 反 1、富邦日本反 1、晶心科也都還有 5 成以上。

上櫃股部分，海灣融資使用率還高達 96.39%，天宇、大立分別達 87.36%、73.4%，邑昇、昱捷、永彰、亞帝歐等也都是散戶最愛借錢來買的個股，融資使用率都還有 6 成以上。