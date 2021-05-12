高盛：美國通貨膨脹上升只是暫時性的

隨著通膨憂慮升溫，美科技股近日下挫。不過，高盛 (Goldman Sachs) 首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，即將到來的美國通脹率上升，很可能只是暫時性的，而不是持久的現象。

Jan Hatzius 在週二 (11 日) 接受採訪時表示：「最高的通膨數據就擺在我們面前。儘管如此，我仍然認為最終這將只會是暫時性的。」

如今，有愈來愈多的跡象表明通貨膨脹率正在上升，調查數據顯示，包含半導體、鋼鐵、木材和棉花等原物料的存貨緊張。大宗商品價格的上漲，是否會影響消費者物價持續上漲，是政府當局和投資者關注的重點問題。

美聯準會目前每月購買 1200 億美元的債券，並表示將持續以這樣的速度購債，直到實現就業和通膨目標取得實質性進一步的進展為止。美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在日前表示，要能取得實質性的進一步進展，還需要一段時間。

Hatzius 也指出，隨著疫情逐漸緩解，以及學校重新開放，勞動力供應將有望出現改善。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 表示，數據表明勞動力需求和供給都在復甦的道路上，但速度不一致，並且可能會有摩擦，她認為：「疫情尚未平息，生活上仍存在隱憂，家長們也正等待學校重啟。目前勞動力市場復甦僅是開始，這證明 Fed 對復甦目標的耐心。」

儘管近期原物料上漲正在提高市場對通膨的隱憂，Fed 官員表示，他們預計隨著時間推移，通膨壓力將緩解，就像勞動力市場的困境獲得解決一樣。Brainard 表示，供應鏈趨緊和其他商品、服務市場的摩擦只是暫時現象，不太可能產生持續性通膨。