鋼材、建築原料飆漲影響波克夏 巴菲特：看到非常大幅的通膨

有別於聯準會 (Fed) 上周認為目前的通膨壓力為暫時現象，巴菲特 (Warren Buffett) 表示，隨著經濟快速復甦，波克夏海瑟威 (BRKA-US) 旗下一系列建築類股正出現「非常大幅的通貨膨脹」。

巴菲特上周六於波克夏海瑟威股東年會上表示：「我們看到非常大幅的通貨膨脹，大家都在調漲價格，也很樂意被調漲價格，這非常有趣。」

巴菲特進一步表示，波克夏除了投資全美最大的預製房屋以及物業管理公司外，旗下還擁有 9 間建築公司，現在建築成本不斷飆漲，鋼鐵更是每天都在上漲。

波克夏海瑟威擁有全美最大住宅建商之一克萊頓房屋 (Clayton Homes) ，以及油漆業者 Benjamin Moore，和全球最大地毯業者 Shaw Floors。

受到需求激增以及部分供應鏈緊張等因素影響，通貨膨脹壓力正逐漸增加。3 月核心個人消費支出指數 (PCE) 上漲 1.8%，是 2020 年 2 月以來最快增速，整體 PCE 指數則上升 2.3%，創 2018 年以來最快成長速度。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周重申，他預估目前通膨僅為暫時現象，未來將會回到央行設定的 2% 目標附近，只要通膨不超過目標，聯準會就不會採取行動，直到實現充分就業為止。