〈台股重挫千點〉財長透露：國安基金可能近期召開臨時會

國內疫情升溫，加上美股道瓊指數大跌補刀，台股連續兩天暴跌，幾乎把牛年以來漲幅全數吐回，外界關注國安基金是否進場，財政部長蘇建榮則說，國安基金管理委員會可能最近就會召開臨時會。

國內疫情嚴峻拖累股市狂瀉，台股昨 (11) 日起連續兩天重挫，今 (12) 日盤中一度重挫 1417 點，摜破半年線關卡，儘管有政府基金與官股券商進場穩盤，但仍不敵恐慌性賣壓，終場仍大跌 680 點，收在 15902 點、成交量放大至 7727.72 億元。

而台股暴跌也成為立法院財委會質詢焦點，包括國民黨立委曾銘宗、林德福等人質詢時不約而同提及，台股連日大跌，國安基金是否會進場護盤？

蘇建榮答詢時說，國安基金會密切關注台股走勢，並坦言財政部有跟國安基金委員會主委、行政院副院長沈榮津討論，透露「可能近期就會召開臨時會」。

去 (109) 年新冠肺炎疫情爆發，拖累台股一瀉千里，一度跌破萬點，失守 10 年線關卡，國安基金於去年 3 月 19 日取得授權進場，展開 207 天護盤任務，成功將台股拉回萬點之上，助攻台股全年大漲 2735 點，收在 14732 點亮麗封關。