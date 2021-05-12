材料-KY毛利率連8季站穩3成 首季EPS 1.62元

材料 - KY(4763-TW) 今 (12) 日公布 2021 年首季財報，營收 6.31 億元創同期新高，毛利率 31.7% 為連 8 季站穩 3 成之上，隨著本季自設原料醋酐新廠完工後，將更有助毛利率走升，材料 - KY 第一季稅後純益 8099 萬元，每股純益為 1.62 元。

材料 - KY 2021 年首季營收 6.31 億元，毛利率 31.7%，季減 2.11 個百分點，年減 1.35 個百分點，稅後純益為 8099 萬元，季減 59.%，年減 35%，每股純益為 1.62 元。為材料 - KY 毛利率 31.7% 連續 8 季站穩 3 成之上。

材料 - KY 主管指出，今年第一季扣除可轉債未實現評價損失影響，歸屬母公司純益 1.01 億元，和去年同期相較約略持平，較上一季減少 10%，第一季扣除可轉債評價未實現損益影響後的每股純益為 2.02 元，已連 11 季較去年同期成長。

材料 - KY 表示，獲利亮眼顯示在原物料成本以及運輸費用上升的壓力下，持續提升生產效益、增加規模經濟，及穩固產業地位，使核心獲利得以持續增長。

展望 2021 年，材料 - KY 由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量訂單在去年陸續談妥或取得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創高，有機會達到雙位數成長。

此外，由於絲束及醋片需求皆強勁，有利於再進一步提高絲束及醋片售價，加上絲束及醋片產能持續增加使經濟規模擴大，以及往上游整合，醋酐產能將於今年下半年開出可望優化成本結構，有助於減緩原物料與運費等成本上升的壓力。

就產能規劃方面，目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，原預期今年上半年量產，目前進度順利已於 1 月提前開始量產，絲束年設計總產能現在為 1.6 萬噸。

此外，材料 - KY 今年將持續擴充醋片產線，預計今年底前新增 5000 噸設計產能，醋片年設計總產能將達 3 萬噸。醋酐新廠則將建造 6 萬噸的設計產能，預計本季底完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

此外，由於材料 - KY 在今年新增一條絲束產線，現有絲束廠廠房已無空間新增，因應未來絲束需求與營運成長，材料 - KY 預計擴建絲束廠。