〈陸港盤後〉科技領軍、跌深反彈 陸港五大指數齊收高

美股三大指數齊跌，拖累週三 (12 日)A 股三大指數開低，早盤醫美、非鐵金屬、非銀金融類股走勢疲弱，是指數開低的主因。隨後上證、深證震盪走揚，創業板指則持續探底，一度下挫逾 1%。

盤中在醫美、農業、汽車類股上漲的帶動下，A 股三大指數一一翻紅。不過成交量能低迷只有人民幣 7655 億元，較前一個交易日下跌近 10%。

港股方面，由於市場對通膨預期持續升溫，導致美股走低，連帶影響亞股早盤普遍下滑，不過港股受到科技類股反彈的帶動下開高，但之後受到舊經濟類股如地產、金融及能源類走低，加上 A 股一度走勢疲弱，導致港股一度翻黑。

今日科技類股一甩前一個交易日重挫的陰影，個股紛紛大漲，最終帶動恒指收高。科技股中，阿里巴巴 (9988-HK) 大漲 6.1%，是推升科技指數的重要功臣、傳出與美國國防部合解的小米 (1810-HK) 股價勁揚 5.6%、美團 (3690-HK) 結束連十黑的走勢，股價反彈 2.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.61%，報 3462.75 點；科創 50 指數上揚 1.02%，報 1270.91 點；深證成指上漲 0.7%，報 14064.87 點；創業板指上揚 1.34%，報 2960.36 點。

恒生指數上漲 0.78%，報 28231.04 點、恒生科技指數上漲 2.76%，報 7861.18 點。

北向資金進出方面，週三北向資金賣超人民幣 4.28 億元，其中滬股通買超人民幣 5.03 億元，深股通賣超人民幣 9.31 億元。

法人觀點

國盛證券認為，市場經過長期大漲震盪，但資金在低檔承接力道強，類股在醫美、疫苗、無人機、白酒、週期性等產業中輪動。只要指數能向上突破震盪格局，所有熱門概念股均能吸引不少增量資金介入。投資策略上，以中線向上趨勢為選股目標，如醫美、疫苗、無人機等。另一方面可關注在碳中和政策影響下業績利潤大幅成長的鋼鐵、煤炭、化工、鈦等低估值週期產業投資機會。