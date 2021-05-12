傳京東方順利打進iPhone 13供應鏈

根據 OLEDindustry 獨家供應鏈最新消息指出，京東方今年仍順利打進蘋果供應鏈，為 LTPS OLED 的 iPhone 13 供貨，預估供應 2000 萬片軟性面板。而之前韓媒 Etnews 報導稱，京東方尚未 LTPO OLED 面板認證。

京東方則尚未證實該消息。

去年京東方順利成為 iPhone12 螢幕供應商後，今年京東方將繼續為蘋果 LTPS OLED 款的 iPhone 13 機型供應軟性面板。

供應鏈消息人士並指出，為了進一步擴大供應水準，京東方已下數億人民幣的蘋果專用設備訂單，為 iPhone 13 生產軟性面板。根據產業人士推估，預計京東方 6 代軟性 AMOLED 產線今年將至少為蘋果提供約 2000 萬片軟性面板。

(圖片: AFP)

近期韓媒已確認三星 Display 與 LGD 將供應蘋果 LTPO OLED 與 LTPS OLED 兩種面板。除了部份領域外，依照蘋果過去採購策略都是以分散風險角度出發，蘋果會在品管許可的範圍內儘量多找供應商供貨，因此只要京東方能通過認證，再度打進蘋果 LTPS OLED 供應鏈也是合理。

之前爆料顯示，今年蘋果新機共分為四款，分別為 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，全數採用 OLED 面板。當中兩款最高階機種將採用 LTPO OLED 面板，不僅能夠降低耗電量，同時螢幕可支援 120Hz。同時，iPhone 13 系列除了 Face ID 外，可能還將搭載屏下指紋辨識技術。

另有消息稱，iPhone 13 在鏡頭方面也進行升級，iPhone 13 Pro 和 Pro Max 將採用改良後的超廣角鏡頭，並增加感測器移動圖像穩定和自動對焦功能。